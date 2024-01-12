Nissan сделал свой популярный недорогой кроссовер мощнее. Фото

Электрический кроссовер Nissan Ariya является популярной недорогой моделью. Теперь в японской компании решили сделать электрокар мощнее и быстрее с помощью подразделения Nismo. Новую машину уже показали официально.

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Об этом стало известно благодаря информации на сайте автопроизводителя. Новый Nissan Ariya Nismo продемонстрировали на официальных фото, а премьера состоялась в рамках автошоу в Токио.

Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo 2025 модельного года сохранил платформу стандартной модели, но получил доработанный кузов с модернизированными бамперами и двумя спойлерами сзади.

В качестве основы использовали электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении. Однако модификация Nismo стала еще мощнее, покупателям предложат два варианта на 362 и 429 сил.

Ожидалось, что среди потенциальных соперников окажется 576-сильный Kia EV6 GT. Однако, как видим, японская модель оказалась не такой мощной. Но в Nismo сказали, что продолжат работу и над другими электрокарами Nissan.

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