Kia подготовила еще одну недорогую новинку – на этот раз соперника VW Golf

Новый седан Kia K4 2024 года – недорогой практичный автомобиль привычного формата. После того, как компания рассекретила эту модель, стало известно, что производитель подготовил еще и соперника для VW Golf.

Модель Kia K4 в кузове седан будут позиционировать как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia с более эффектным дизайном и современным оснащением. Carscoops уже показал, как будет выглядеть хэтчбек K4 похожего размера.

Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. В целом здесь все так же, как и у седана.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Но там, где у седана есть горизонтальный багажник, хэтчбек получил привычную короткую корму.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2024 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую практичную модель Hyundai с большим багажником.