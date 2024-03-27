Практичную модель Hyundai 2024 года представили с хорошей ценой. Фото

Новый Hyundai Santa Cruz 2024 года – самая практичная легковая модель компании с большим багажником и хорошей ценой. Недорогой корейский автомобиль выглядит как пикап, но построен на базе кроссовера Hyundai Tucson. Модель представили после модернизации.

Новинка выйдет на рынок уже в 2024 году. О машине рассказывает Motor1. Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz получил внешность в стиле современного кроссовера Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари обновили вместе с бампером.

Появились и другие колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Расширили цветовую палитру для кузова.

В салоне Hyundai Santa Cruz изменения повторили в родственном кроссовере. Заменили переднюю панель и руль, установили увеличенный монитор мультимедийной системы.

В движение пикап приводит бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 194 или 281 л.с. Цена Hyundai Santa Cruz 2024 – около 29 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал большой китайский внедорожник с низкой ценой.