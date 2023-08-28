Kia обновила свой самый дешевый электромобиль за 20 000 долларов. Фото

Kia Ray EV 2024 модельного года показали в обновленном виде. Это самый дешевый электромобиль корейской компании с базовой ценой чуть более 20 000 долларов.

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О машине сообщили на официальном сайте материнского концерна Hyundai. Дизайн модели подогнали под актуальный корпоративный стиль компании. Изменились фары, фонари, бамперы, колесные диски, обновилась палитра цветов кузова. Однако 3,6-метровый кей-кар Kia Ray EV остался очень узнаваемым внешне.

Фактически, за свою цену новый Kia Ray EV – это бюджетный электромобиль. Но его оснастили довольно мощным мотором. Отдача составляет 87 л.с. (147 Нм крутящего момента).

Батарейный блок получил емкость 35,2 кВтч. Заявленный запас хода – 205 км. Покупателям предложат пассажирскую и грузовую модификации. Доступ в салон упрощает сдвижная боковая дверь.

В списке оснащения Kia Ray EV 2024 есть цифровой щиток приборов, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, кнопки вместо рычага КПП, кондиционер, аудиосистема, электронный стояночный тормоз, системы экстренного автоматического торможения и удержания в полосе.

Цена электрического Ray EV – от 20 700 до 22 300 долларов.

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