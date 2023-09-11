Kia готовит большой и недорогой автомобиль для семьи. Фото

Большой Kia Carnival – известный недорогой автомобиль для семьи, который нравится покупателям во всем мире. Корейская компания готовит новый вариант модели для 2024 года. Машину уже показали на фото в ходе дорожных испытаний.

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Об этом сообщает Motor1. Кардинальных перемен с точки зрения смены форм-фактора не произойдет. Это по-прежнему крупный (длинный и широкий) минивэн с прямыми линиями. Это видно даже сквозь кожухи на кузове.

Однако производитель пока не готов показывать детали дизайна и скрывает внешность модели от любопытных глаз. Но мы можем попытаться увидеть крупную центральную решетку с диагональным рисунком в передней части и вертикальные фары.

Ожидается, что новый Kia Carnival 2024 модельного года получит расширенное оснащение и крупные мониторы в салоне для водителя и пассажиров. Также в линейке может появиться гибридная силовая установка.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Toyota готовит новый компактный внедорожник – им окажется самый дешевый представитель линейки Land Cruiser.