Какой знак запрещает движение авто: задачи по ПДД

Важно знать и соблюдать ПДД, ведь это залог безопасности для всех участников дорожного движения. Знаки имеют преимущество над разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какой знак запрещает движение авто.

Какой знак запрещает движение автомобиля?

Знак 1;

Знак 2.

Объяснение

Пункт 8.4 ПДД определяет, что существует несколько больших групп, на которые можно разделить дорожные знаки.

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и характере опасности.

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков или узких участков дороги.

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения в движении.

Приказные знаки показывают обязательные направления движения, разрешают движение некоторым категориям участников, а также вводят или отменяют некоторые ограничения.

Информационно-указательные знаки вводят или отменяют определенный режим движения, а также информируют расположение населенных пунктов, объектов или территорий, где действуют специальные правила.

Символы сервиса информируют о расположении объектов обслуживания.

Таблички к дорожным знакам уточняют или ограничивают действие знаков вместе с которыми они установлены.

На первом изображении мы видим знак 2.2 – проезд без остановки запрещен.

А на втором – знак 3.1 – движение запрещено.

Правильный ответ

На втором изображении мы видим знак 3.1, запрещающий движение.

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