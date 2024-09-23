Какой знак запрещает движение авто: задачи по ПДД
Важно знать и соблюдать ПДД, ведь это залог безопасности для всех участников дорожного движения. Знаки имеют преимущество над разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какой знак запрещает движение авто.
Какой знак запрещает движение автомобиля?
- Знак 1;
- Знак 2.
Объяснение
Пункт 8.4 ПДД определяет, что существует несколько больших групп, на которые можно разделить дорожные знаки.
Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и характере опасности.
Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков или узких участков дороги.
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения в движении.
Приказные знаки показывают обязательные направления движения, разрешают движение некоторым категориям участников, а также вводят или отменяют некоторые ограничения.
Информационно-указательные знаки вводят или отменяют определенный режим движения, а также информируют расположение населенных пунктов, объектов или территорий, где действуют специальные правила.
Символы сервиса информируют о расположении объектов обслуживания.
Таблички к дорожным знакам уточняют или ограничивают действие знаков вместе с которыми они установлены.
На первом изображении мы видим знак 2.2 – проезд без остановки запрещен.
А на втором – знак 3.1 – движение запрещено.
Правильный ответ
На втором изображении мы видим знак 3.1, запрещающий движение.
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- попытайтесь определить, кто из водителей проедет перекресток первым;
- или выполните тест на знание правил парковки;
- либо решите задачу, в которой нужно было определить, обязан ли водитель уступить дорогу.
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