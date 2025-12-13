Какой водитель нарушает правила? Тест на знание ПДД

Реверсивную полосу движения на дорогах Украины встретишь не так часто. Тем не менее, каждый водитель должен четко знать все соответствующие требования ПДД и правильно пользоваться ею.

Видео дня

Насколько хорошо вы владеете всеми соответствующими положениями, можно проверить с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В его условиях мы видим два авто: белое выполняет на перекрестке поворот налево, а водитель красного хочет выполнить маневр на его опережение. Вам нужно определить, кто из водителей в этой ситуации нарушает правила. Варианты ответа здесь следующие:

водитель белого автомобиля; водитель красного; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Первое, что бросается в глаза на этом изображении – это нетипичная двойная прерывистая разметка на дороге. Именно таким образом отделяют полосу, на которой направление может меняться на противоположное, то есть так называемую реверсивную полосу. Рядом также можно разглядеть реверсивный светофор.

Важным в этой ситуации является сигнал, который подает этот светофор. Сейчас мы видим, что на нем включена зеленая стрелочка, которая позволяет двигаться по реверсивной полосе водителю и белого, и красного автомобилей – любому, кто едет в этом направлении.

А дальше начинается самое главное. Если для водителей белого и красного автомобилей есть две полосы для движения в одном направлении, то получается, что водитель красной машины осуществляет не обгон, а именно опережение. А опережение на перекрестке не запрещается, в отличие от обгона.

Не менее важным является и то, что для движения в одном направлении здесь в данный момент используется одновременно две полосы. А это значит, что водитель белого автомобиля должен выполнять поворот именно с реверсивной полосы, ведь она для него в данной ситуации будет крайним положением на проезжей части. Действующие ПДД как раз требуют от водителей перед поворотом занимать соответствующее крайнее положение.

Но на картинке мы видим, что водитель белого авто движется в другой (правой) полосе. Значит, в заданной ситуации правила нарушает именно он. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто нарушит требования запрещающего знака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.