Какой внедорожник выбрать в 2025 году: список лучших

Внедорожники становятся все более популярными среди водителей благодаря сочетанию пространства, комфорта и мощности. Они подходят как для семейных путешествий, так и для любителей высокой посадки за рулем.

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Современные модели предлагают широкий выбор возможностей за разный бюджет. Опытные автомобильные эксперты усердно протестировали все внедорожники, представленные на рынке. На основе этих тестов был создан список лучших моделей для покупки.

Hyundai Tucson

Этот среднеразмерный внедорожник имеет преобладание на рынке благодаря универсальной способности автомобиля. Tucson обладает панорамной крышей, беспроводной зарядкой телефона, камерой заднего вида и надежной системой безопасности.

Интерьер обновленного Tucson выглядит более стильно, чем у многих конкурентов, и все версии имеют двойной 12,3-дюймовый дисплей. 620-литрового багажника также должно хватить для большинства семей. Внешне последний Tucson значительно отличается от сдержанного облика предыдущих поколений, а смелый дизайн действительно выделяется на дороге.

Dacia Duster

Dacia Duster третьего поколения благодаря более смелому стилю и увеличенному росту выделяется немного больше, чем его предшественник. И бюджетность есть на переднем плане его дизайна. Стандартное оборудование состоит из множества полезных функций, еще и большинство материалов ТС прочнее.

Skoda Kodiaq

Хорошее соотношение цены и качества. Авто имеет большой багажник со сложенным задним рядом и просторный салон. Семиместный Kodiaq достаточно практичен в использовании. Авто имеет то, что действительно нужно семейному внедорожнику.

Hyundai Kona

Kona второго поколения увеличилась в размерах и базируется на той же платформе K3, что и Kia Niro EV. Это означает, что этот небольшой внедорожник предлагает гораздо более высокий уровень пространства и практичности, чем его предшественник. Он также переполнен стандартными технологиями с парой 12,3-дюймовых экранов, выполняющих роль центральной части интерьера. На них работает новейшее информационно развлекательное программное обеспечение бренда, и это очень простая система в использовании.

MINI Countryman

Последняя модель больше своего предшественника и предлагает еще больше просторную и лучшую практичность, что сопровождает его характерную ретро-привлекательность. Выбор бензинового или полностью электрического двигателя также является предпочтительным дополнением.

Hyundai Santa Fe

Большой Hyundai Santa Fe не слишком отстает от среднеразмерного Tucson в этом списке. Последняя версия этого семиместного автомобиля имеет гораздо более выразительный внешний вид, чем любой Santa Fe к нему, и это тоже более изящный автомобиль внутри.

Santa Fe также имеет правильные основания. Каждому пассажиру хватит простора, а если сложить крайние задние сиденья, вы освободите 628 литров багажника. Выберите гибридную модель, и этот большой внедорожник сможет преодолеть до 58 миль, не используя ни капли жидкого топлива.

Kia EV9

Имеет просторный семиместный салон. Благодаря семи посадочным местам и нулевым выбросам Kia EV9 является отличным выбором для больших, экологически сознательных семей. Этот гигантский внедорожник доступен только как электромобиль, и его запас хода составляет до 349 миль от аккумулятора емкостью 99,8 кВт/ч.

EV9 предлагает 333 литра багажного пространства, если сложить все задние сиденья, можно увеличить грузовое пространство Kia до 2318 литров.

Nissan Qashqai

Этот автомобиль был пионером в классе внедорожников среднего размера, когда впервые появился в 2007 году, и последняя модель до сих пор очень популярна. Теперь Qashqai теперь имеет гораздо более выразительный внешний вид благодаря передней радиаторной решетке в стиле японской брони.

Qashqai e-Power использует свой бензиновый двигатель в качестве гибридного расширителя запаса хода, чтобы снизить затраты и выбросы. Колеса этой модели приводятся в движение исключительно электрическими двигателями и результатом является официальная цифра экономии топлива в 4,7 л на 100 км.

Kia Sportage

Новейший Kia Sportage обеспечивает простор, эффективность и высококачественные технологии.

Это отличный выбор среди семейных кроссоверов благодаря практичности и большому багажнику. Модель привлекает невысокой стоимостью и удобным интерьером. Однако шумные двигатели и ограниченное пространство на заднем ряду могут быть недостатками. Кроме того, сиденья заднего ряда имеют немного вариантов регулировки.

Lexus NX

Lexus NX олицетворяет современный внедорожник с премиальным интерьером, наполненным передовыми технологиями. Он предлагает выбор современных силовых агрегатов и демонстрирует отличные характеристики на дороге. Благодаря этим преимуществам модель получала титул лучшего среднего внедорожника премиум-класса три года подряд.

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