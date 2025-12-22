Какой вариант разворота – по правилам? Тест для водителей
Разворот на перекрестке – один из тех маневров, где даже опытные водители часто сомневаются. Особенно внимательными следует быть вблизи пешеходных переходов, где действуют жесткие ограничения.
Ошибка здесь может стоить не только штрафа, но и безопасности других участников движения. Именно поэтому стоит внимательно разобрать эту дорожную ситуацию. Какой вариант разворота разрешается водителю белого автомобиля?
- вариант разворота А,
- вариант разворота Б,
- оба варианта разрешены,
- оба варианта запрещены.
Объяснение
Имеем перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На этом перекрестке водитель планирует выполнить разворот, и для этого ему предлагаются две траектории. Траектория Б – это разворот непосредственно на перекрестке. Траектория А – это разворот уже за пределами перекрестка. Так какой же вариант разрешается?
Прежде всего стоит отметить, что разворот является одним из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его нужно с особой внимательностью и осторожностью. Логично, что такой маневр разрешен не везде. Обратившись к пункту 10.7 ПДД, мы видим перечень мест, где разворот запрещен. В частности, запрещено разворачиваться на пешеходных переходах и ближе чем за 10 метров от них с обеих сторон. Исключением является лишь случай разрешенного разворота непосредственно на перекрестке.
Итак, траектория Б проходит ближе чем в 10 метрах от пешеходного перехода, но она разрешается, поскольку это разворот именно на перекрестке. Зато траектория А проходит уже за пределами перекрестка. Хотя за пределами перекрестка разворот в целом возможен, в данном случае он выполняется слишком близко к пешеходному переходу. Этот маневр запрещен.
Таким образом, правильный ответ – №2.
