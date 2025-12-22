Какой вариант разворота – по правилам? Тест для водителей

Разворот на перекрестке – один из тех маневров, где даже опытные водители часто сомневаются. Особенно внимательными следует быть вблизи пешеходных переходов, где действуют жесткие ограничения.

Видео дня

Ошибка здесь может стоить не только штрафа, но и безопасности других участников движения. Именно поэтому стоит внимательно разобрать эту дорожную ситуацию. Какой вариант разворота разрешается водителю белого автомобиля?

Какой вариант разворота разрешается водителю белого автомобиля?

вариант разворота А, вариант разворота Б, оба варианта разрешены, оба варианта запрещены.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На этом перекрестке водитель планирует выполнить разворот, и для этого ему предлагаются две траектории. Траектория Б – это разворот непосредственно на перекрестке. Траектория А – это разворот уже за пределами перекрестка. Так какой же вариант разрешается?

Прежде всего стоит отметить, что разворот является одним из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его нужно с особой внимательностью и осторожностью. Логично, что такой маневр разрешен не везде. Обратившись к пункту 10.7 ПДД, мы видим перечень мест, где разворот запрещен. В частности, запрещено разворачиваться на пешеходных переходах и ближе чем за 10 метров от них с обеих сторон. Исключением является лишь случай разрешенного разворота непосредственно на перекрестке.

Итак, траектория Б проходит ближе чем в 10 метрах от пешеходного перехода, но она разрешается, поскольку это разворот именно на перекрестке. Зато траектория А проходит уже за пределами перекрестка. Хотя за пределами перекрестка разворот в целом возможен, в данном случае он выполняется слишком близко к пешеходному переходу. Этот маневр запрещен.

Таким образом, правильный ответ – №2.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересный тест о проезде перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.