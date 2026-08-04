Какой вариант обгона разрешен? Тест для водителей
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Обгон по праву считается одним из самых рискованных и опасных маневров при вождении автомобиля. Любая ошибка или невнимательность водителя в такой ситуации может привести к тяжелым последствиям на дороге.
Именно поэтому правильное понимание дорожных знаков, табличек и разметки является залогом безопасности всех участников дорожного движения. В этом тесте от канала "По правилам" рассматривается конкретная дорожная ситуация с такси, водитель которого планирует обогнать другие транспортные средства.
Задание по ПДД
Перед нами участок дороги, на котором водитель желтого такси намерен совершить обгон. Для этого он рассматривает две возможные траектории движения:
- Вариант А: обгон только одного (синего) автомобиля с последующим возвращением в свою полосу;
- Вариант Б: последовательный обгон сразу двух транспортных средств – синего и красного.
Главный вопрос теста: какой именно вариант маневра правила позволяют выполнить водителю такси?
Варианты ответов
- Только вариант А
- Только вариант Б
- Оба варианта допустимы
- Оба варианта запрещены
Разбор дорожной ситуации
Для решения этой задачи следует обратиться к нескольким пунктам ПДД:
Правила двойного обгона (п. 14.5): водителю разрешается оставаться на полосе встречного движения, если после возвращения на свою полосу ему придется сразу же начинать следующий обгон. Основные условия — это отсутствие препятствий и опасности для встречного транспорта, а также для машин, движущихся сзади с более высокой скоростью.
Дорожные знаки: на участке установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", но под ним размещена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта" с отметкой "800 м". Она указывает, что запрет начинает действовать только через 800 метров впереди по ходу движения, а не непосредственно от места установки знака.
Сигналы и разметка: водитель такси заранее включил поворотник, а дорожная разметка на этом участке не препятствует выезду на встречную полосу.
Ответ на тест по ПДД
Поскольку знак запрета обгона начнёт действовать только через 800 метров, а разметка и правила позволяют обгонять несколько автомобилей подряд, водитель такси может безопасно выполнить любой из двух маневров.
Правильный вариант ответа: №3 (оба варианта разрешены).
OBOZ.UA также призывает проверить свои знания ПДД, касающиеся кольцевого движения.
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