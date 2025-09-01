Какой поворот включать? Тест на знание ПДД

Правильное использование светового указателя поворота – важный навык для любого водителя, ведь это один из немногих способов подать сигнал другим участникам движения. Но сможете ли вы правильно воспользоваться этим сигналом, во всем соответствии с требованиями ПДД.

Видео дня

Проверьте себя с помощью интересного теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По его условиям мы видим два транспортных средства, которые встретились на перекрестке. Грузовик, который везет лес сигнализирует о намерении повернуть налево. При этом с левой стороны к нему подъезжает желтая легковушка, водитель которой намерен развернуться по сложной траектории. Вопрос здесь такой: какой сигнал поворота должен включить водитель желтого авто. А вот варианты ответов:

правый сигнал поворота; левый сигнал поворота; сначала правый, а потом – левый; не должен включать ни одного.

Сразу можно сказать одно – не включать никакого сигнала поворота перед таким маневром будет грубым нарушением действующих ПДД. Итак, последний вариант ответа отметаем. Осталось определить, правый или левый указатель поворота должен включить водитель легковушки. Или, возможно, сначала двигаясь немного вправо, как мы это видим на изображении, водитель должен включить правый указатель, а уже потом сразу переключиться на левый.

Попробуем проанализировать именно этот сложный вариант. Представим, что водитель желтой машины включил правый сигнал поворота. Водитель грузовика воспримет это, как его намерение повернуть направо. Для него это будет означать, что он не должен уступать дорогу, ведь в таком случае траектории обеих машин не будут пересекаться. При этом водителю грузовика будет невдомек, что сразу за небольшим поворотом направо, водитель легковушки сделает резкий разворот в левую сторону. Такое недоразумение может привести к аварийной ситуации с тяжелыми последствиями.

Следовательно, включать правый указатель поворота водителю желтого авто здесь точно не стоит. Тем более, что пункт 9.2 действующих ПДД требует от водителей подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом и разворотом. Соответственно, в данной ситуации – это левый сигнал. Водитель желтой легковушки должен включить его заблаговременно, а не непосредственно перед перекрестком, как в описанной ситуации. Так или иначе, а правильным вариантом ответа здесь является второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, где нужно было определить, какой из водителей нарушает правила, выполняя маневр на перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.