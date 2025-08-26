Какой водитель нарушает правила: задание по ПДД

Маневрировать на дороге, как заблагорассудится, водителям нельзя – такое поведение создает много аварийных ситуаций. Поэтому выполнять повороты, развороты и перестроения нужно в строгом соответствии с требованиями ПДД.

Проверить свои знания можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача заключается в том, чтобы определить, кто из водителей нарушит правила, выполнив запланированный маневр. Участников ситуации, по условиям задачи, двое: водитель красного авто, который планирует на перекрестке повернуть направо, и водитель желтого авто, который задумал совершить разворот. Оба сигнализируют о своих намерениях световыми указателями. И вот варианты ответа на вопрос, кто в этой ситуации нарушает:

водитель желтого автомобиля; водитель красного; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Для начала разберемся с желтым авто. Его водитель для того, чтобы выполнить запланированный разворот, занял крайнюю левую полосу на проезжей части. Но эта проезжая часть имеет еще и трамвайные пути посередине. То есть здесь вопрос заключается в том, откуда нужно выполнять разворот: с трамвайных путей или из крайней левой полосы. Ответ нужно искать в пункте 11.8 действующих ПДД. Согласно ему, если колея расположена на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот нужно выполнять именно с колеи попутного направления. Если, конечно, иное не предусмотрено дорожными знаками или разметкой.

И именно в этой ситуации разметка 1.18 (стрелки на асфальте) указывает, что поворот налево и разворот нужно все же выполнять из крайней левой полосы, как это водитель желтого автомобиля и делает. А значит он правил не нарушает.

Что касается водителя красного авто, то повернуть направо в описанной ситуации ему может запретить дорожный знак 5.32.3 "Тупик", расположенный впереди. Но на самом деле это знак не запрещает поворачивать направо. Он просто информирует о том, что дорога справа не имеет сквозного проезда.

Таким образом, получается, что ни один из водителей в заданной ситуации правил дорожного движения не нарушает. Правильным является четвертый вариант ответа.

