Какой поворот надо включать? Тест на знание ПДД

Хотя световые указатели поворота считаются едва ли не главным способом общения между водителями во время движения, многие автомобилисты не умеют правильно ими пользоваться. Хорошо ли вы помните нужные требования ПДД, поможет проверить специальный тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, к которому подъехали два авто – синее и желтое. Оба, как видим, поворачивают направо. При этом водитель желтой машины включил правый сигнал поворота, а синего – левый. Ваша задача определить, кто из них сделал это правильно. Вот варианты ответа:

водитель синего автомобиля; водитель желтого; оба включили правильные указатели; оба включили неправильные указатели; включать сигнал поворота в этой ситуации не нужно.

Несмотря на то, что на изображении мы не видим схематических стрелок с направлениями движения автомобилей, в данной ситуации движение им разрешается, в принципе, только направо, о чем свидетельствует соответствующий дорожный знак 4.2. "Движение направо". И здесь сразу может возникнуть первый вопрос: если движение возможно только в одном направлении, то нужно ли вообще включать сигнал поворота? Ведь и так очевидно, куда будут двигаться автомобили.

Короткий ответ на этот вопрос: да, обязательно. Этого требует пункт 9.2 действующих ПДД. Но какой именно поворотник должен включать каждый из водителей в этой конкретной ситуации?

Опыт показывает, что примерно половина водителей включает левый указатель поворота, а другая половина – правый. Те, кто включают правый сигнал, аргументируют это тем, что, поскольку они поворачивают направо, то и сигнал нужно включать именно правый. В свою очередь те, кто включают левый указатель, объясняют это тем, что водитель, движущийся по перекрещиваемой дороге, физически не сможет увидеть ваш правый поворотник. И включать нужно левый. Ведь именно так вы дадите понять, что планируете вклиниться в поток.

Так кто же в этой ситуации прав? Опять же, ответ находим в пункте 9.2 действующих ПДД. В нем говорится, что перед любым маневром, будь то начало движения, или перестроение, поворот, или разворот, водитель должен включать сигнал поворота соответствующего направления. То есть, если вы поворачиваете направо, то и сигнал должен загореться именно правый. Этого требуют правила. А значит в этой ситуации правильно включил сигнал только водитель желтого авто – выбрать нужно второй вариант ответа.

