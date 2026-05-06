Какой маневр разрешен на перекрестке? Задание по ПДД

Выехать с перекрестка в первом попавшемся направлении не может ни один водитель – ПДД не позволяют. Но сможете ли вы не нарушить их требования в такой ситуации – проверьте себя с помощью теста.

Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По ее условиям к пересечению дорог подъехало красное авто, которому предлагается два варианта продолжения движения: поворот налево и разворот. Какой из этих маневров водителю разрешается. Выберите вариант ответа, который считаете правильным:

поворот налево; разворот; оба маневра разрешаются; оба маневра запрещаются.

Понятно, что в данной ситуации нам придется полагаться на дорожные знаки. На картинке с заданием видим их два. Знак 2.1 "Дать дорогу" нам в этой ситуации никак не поможет, потому что определять порядок разъезда сейчас нам не нужно. А вот знак 3.23 "Поворот налево запрещен" и станет ключом к правильному ответу.

Это знак запрещающий, он ограничивает проезд именно в направлении налево. Однако знают не все, что от требований этого знака могут отступать водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. А также то, что этот знак действует только на то перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

И здесь стоит указать на тот факт, что на изображении мы видим не одно, а два перекрещения проезжих частей. И это очень важная деталь, ведь мы только что выяснили: знак "Поворот налево запрещен" действует только на тот перекресток, перед которым он установлен. То есть на первом перекрестке проезжих частей водитель выполняет разворот, что знаком не запрещается, а поворот налево водитель выполняет уже на втором перекрестке, на который знак уже не действует.

Получается, что в этой ситуации водитель может как развернуться на первом перекрестке дорог, так и повернуть налево на втором. Правильным является третий вариант ответа.

