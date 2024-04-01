Проверьте, как хорошо вы знаете ПДД? Быстрый тест по 5 вопросам

Дороги – это место повышенной опасности. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, каждый участник дорожного движения – водитель, пешеход, велосипедист – должен четко знать и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

К сожалению, не все участники дорожного движения знают ПДД в совершенстве, что может потенциально привести к авариям, травмам и даже гибели людей. Поэтому test_pdr.ua поделился быстрым тестом по 5 вопросам, который поможет вам определить уровень своих знаний.

С какой скоростью разрешено движение водителя синего автомобиля?

А. 50 км/ч

50 км/ч Б. 90 км/ч

90 км/ч В. 110 км/ч

110 км/ч Г. 130 км/ч

Этот вопрос довольно хитер, ведь знак с цифрой 50 нередко сбивает с толку начинающих водителей. Но если вспомнить, как этот знак называется, то сразу становится понятно, что он не поможет дать правильный ответ на вопросы.

5.33 "Рекомендуемая скорость" применяется для указания скорости, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется на ближайший перекресток.

Теперь обратите внимание на знак 5.1 "Автомагистраль".

Согласно правилу 12.6, вне населенных пунктов на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1, всем транспортным средствам, кроме автобусов, грузовиков, мотоциклов и т.п., разрешено двигаться со скоростью не более 130 км/ч.

Правильный ответ Г.

Разрешено ли водителям красного и зеленого автомобилей выполнить поворот направо?

А. Разрешено

Разрешено Б. Запрещено

Дополнительная секция на светофоре разрешает движение вправо, но этот вопрос гораздо более запутанный, чем может показаться, на первый взгляд.

Кроме дополнительной секции, мы также видим знак 2.3 "Главная дорога" и знак 4.1 "Движение прямо" на желтом фоне, позволяющий участникам движения двигаться только прямо.

Выходит, что дополнительная секция и знак противоречат друг другу, поэтому следует упомянуть правило 8.2.

Согласно ему, дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

Правильный ответ Б.

Кто из водителей проедет первым?

А. Водитель синего автомобиля

Водитель синего автомобиля Б. Водитель красного автомобиля

В этой ситуации многих путает знак 2.1 "Дать дорогу". Но вспомните, он обязывает водителей давать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Однако на картинке мы видим светофор, а согласно правилу 8.4 сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Правильный ответ Б.

Сколько проезжей части имеет данная дорога?

А. Одну

Одну Б. Две

Согласно общим положениям правил дорожного движения, проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения нерельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, пределами которых разделительные полосы.

Согласно ПДД, разделительная разметка – это узкая сплошная линия, разделяющая транспортные потоки противоположных направлений, и широкая сплошная линия, обозначающая край проезжей части.

Правильный ответ А.

Какой автомобиль проедет этот перекресток первым?

А. Красный

Б. Синий

Даже несмотря на то, что обоим водителям в некотором роде горит зеленый свет, это не значит, что они могут двигаться одновременно.

Давайте вспомним правило дорожного движения 16.9.

16.9 Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.

Правильный ответ А.

Если вы правильно ответили на все вопросы, можете гордиться своими знаниями ПДД. Если же вы допустили ошибку, то это повод уделить больше внимания изучению правил.

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