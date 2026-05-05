Кто проедет перекресток последним? Интересный тест на знание ПДД

Знание очередности проезда нерегулируемых перекрестков – это база безопасности на дороге, однако даже опытные водители иногда допускают ошибки, когда появляются трамвайные пути и знаки приоритета. Канал "По правилам" предложил интересный тест, который помогает освежить эти знания. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Условие задачи

На нерегулируемом перекрестке (где отсутствуют светофоры) встретились три участника движения: синий автомобиль, мотоцикл и трамвай. Перед водителем авто установлен знак 2.1 "Уступить дорогу" вместе с табличкой 7.8, которая указывает, что главная дорога меняет направление, поворачивая налево от него.

Главный вопрос: Кто из участников проедет этот перекресток последним?

Варианты ответов:

водитель синего авто водитель мотоцикла водитель трамвая

Чтобы дать правильный ответ, необходимо четко расставить приоритеты согласно ПДД Украины: кто на главной дороге? Согласно знакам, на главной дороге находятся мотоциклист и трамвай. Синий автомобиль находится на второстепенной дороге (перевернутый треугольник) и должен пропустить всех, кто движется по главной.

Когда трамвай и безрельсовое транспортное средство (мотоцикл) находятся в равнозначных условиях – в нашем случае оба на главной дороге – трамвай всегда имеет преимущество.

Ответ на тест по ПДД

Первым проезжает трамвай, поскольку он на главной и имеет преимущество перед мотоциклом. Вторым проезжает мотоцикл, который завершает движение по главной дороге. Последним перекресток покидает синий автомобиль, который ждал на второстепенной дороге.

Итак, в этом тесте правильным ответом является первый вариант – водитель синего авто проедет перекресток последним.

Эта задача наглядно демонстрирует, что наличие трамвая на дороге существенно меняет алгоритм действий водителя. Даже если вы на главной дороге, всегда проверяйте, не пересекаются ли ваши траектории с рельсовым транспортом в равнозначных условиях.

OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, который касается поворотов и разворотов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.