Кто должен дать дорогу: задание на знание ПДД

Вовремя уступить дорогу – один из главных принципов, который должны соблюдать водители для поддержания безопасности движения. Конечно, основные моменты здесь регулируются действующими ПДД.

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Но насколько хорошо вы помните, когда, кому и при каких обстоятельствах нужно уступать дорогу? Проверить себя достаточно просто с помощью задачи, которую опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В ней нужно определить, какой водитель в описанной ситуации должен дать проехать другому.

По условиям задачи, мы видим остановку, от которой отходит автобус, и синий автомобиль, который находится позади него. Кто из них должен уступить дорогу? Вариантов ответа два:

водитель автобуса; водитель синей легковушки.

В описанной ситуации следует вспомнить пункт 17.4 действующих ПДД. Он говорит, что "в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству приступить к движению".

Впрочем, обратите внимание на задний фон изображения. Позади обоих транспортных средств стоит знак въезда в город. А это значит, что ситуация происходит вне населенного пункта. То есть, в таких условиях не действует преимущество для общественного транспорта, предоставляемое пунктом 17.4.

Следовательно, именно в таких условиях уступить дорогу должен именно водитель автобуса. Правильный вариант ответа на эту задачу – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, водитель какого авто может выполнить задуманный маневр и не нарушить ПДД при этом.

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