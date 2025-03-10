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Какой автомобиль может проехать? Непростая задача по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
699
Какой автомобиль может проехать? Непростая задача по ПДД

Соблюдение правил дорожного движения является важным аспектом безопасности на дорогах. Особое внимание следует уделять ситуациям, когда движение на перекрестке регулируется не светофорами, а сигналами регулировщика. В таких случаях необходимо четко понимать значение каждого жеста во избежание нарушений и аварийных ситуаций.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какому авто разрешено проехать перекресток.

Какой автомобиль может проехать? Непростая задача по ПДД

Какой автомобиль может проехать перекресток при этом сигнале регулировщика?

  1. Красный и грузовой;
  2. только белый;
  3. только грузовой;
  4. белый и грузовой;
  5. только красный;
  6. всем движение запрещается.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Синий грузовик и белый автомобиль поворачивают направо, а красный автомобиль проезжает перекресток прямо.

Перекресток является регулируемым, поскольку порядок движения здесь определяется сигналами регулировщика.

Так вот, регулировщица стоит с обеими руками, вытянутыми в стороны. Что значит этот сигнал?

Пункт 8.8 ПДД определяет основные сигналы регулировщика

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
  • с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

  • движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Следовательно, при таком сигнале с правой и левой сторон разрешается движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам прямо и направо. А вот движение со стороны груди и спины запрещается.

Как водитель красного автомобиля, так и водитель грузовика продолжат движение в разрешенных направлениях. А вот водителю белого автомобиля придется ждать другого сигнала, чтобы проехать перекресток.

Правильный ответ

Как водитель красного автомобиля, так и водитель грузовика продолжат движение в разрешенных направлениях. А вот водителю белого автомобиля придется ждать другого сигнала, чтобы проехать перекресток. Правильный ответ – 1.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд кругового перекрестка с участием трех машин.

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