Какой автомобиль может проехать? Непростая задача по ПДД

Соблюдение правил дорожного движения является важным аспектом безопасности на дорогах. Особое внимание следует уделять ситуациям, когда движение на перекрестке регулируется не светофорами, а сигналами регулировщика. В таких случаях необходимо четко понимать значение каждого жеста во избежание нарушений и аварийных ситуаций.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какому авто разрешено проехать перекресток.

Какой автомобиль может проехать перекресток при этом сигнале регулировщика?

Красный и грузовой; только белый; только грузовой; белый и грузовой; только красный; всем движение запрещается.

Объяснение

На изображении есть перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Синий грузовик и белый автомобиль поворачивают направо, а красный автомобиль проезжает перекресток прямо.

Перекресток является регулируемым, поскольку порядок движения здесь определяется сигналами регулировщика.

Так вот, регулировщица стоит с обеими руками, вытянутыми в стороны. Что значит этот сигнал?

Пункт 8.8 ПДД определяет основные сигналы регулировщика

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Следовательно, при таком сигнале с правой и левой сторон разрешается движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам прямо и направо. А вот движение со стороны груди и спины запрещается.

Как водитель красного автомобиля, так и водитель грузовика продолжат движение в разрешенных направлениях. А вот водителю белого автомобиля придется ждать другого сигнала, чтобы проехать перекресток.

Правильный ответ

Как водитель красного автомобиля, так и водитель грузовика продолжат движение в разрешенных направлениях. А вот водителю белого автомобиля придется ждать другого сигнала, чтобы проехать перекресток. Правильный ответ – 1.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд кругового перекрестка с участием трех машин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.