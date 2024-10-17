Какое транспортное средство проедет первым? Быстрый тест по ПДД

Знание правила переезда перекрестков жизненно необходимо для безопасности на дороге, ведь именно на перекрестках чаще всего случаются аварии из-за неправильного определения очередности проезда. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность как для себя, так и для других участников движения, каждый водитель должен хорошо понимать и неукоснительно соблюдать правила проезда перекрестков.

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Правильное определение очередности проезда на перекрестке позволяет избежать конфликтных ситуаций, уменьшает риск столкновений и способствует более безопасному движению транспорта. Канал auto_pdr.ua предложил водителям проверить свои знания по ПДД и решить, на первый взгляд, простую задачу.

Итак, посмотрите на изображение и ответьте на вопрос "Какое транспортное средство проедет перекресток первым?".

Перед нами регулируемый перекресток. Очередность движения определяется по сигналам светофора. На регулируемых перекрестках часто устанавливаются и знаки приоритета, но их действие вступает в силу при выключении светофора. Применение знаков необходимо для организации движения именно в таких условиях.

То есть при решении задачи необходимо обратить внимание не только на светофор. Судя по сигналу и виду светофора, зеленый сигнал включен не только водителю красного автомобиля, но и встречным транспортным средствам. В таком случае следует применить требование пункта 16.6. ПДД, где правило проезда данного перекрестка звучит следующим образом: поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить движущемуся со встречного направления прямо или поворачивают направо.

Правильный ответ на эту задачу должен звучать следующим образом:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, действие должно предоставить дорогу транспортным средствам, движущимся по другим направлениям. Основной зеленый сигнал светофора у водителя красного авто. Это дает им полное право проехать первым".

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на знание правил проезда круговым перекрестком.

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