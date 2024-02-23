Что означает жест регулировщика: коварная задача по ПДД

Иногда на дороге по разным причинам перестают работать светофоры. И тогда управлять дорожным движением выходят регулировщики. Их задача – упростить проезд транспорта и передвижение пешеходов через перекресток с помощью специальных жестовых сигналов. Но знаете ли вы, что эти сигналы означают?

Проверить себя предложил телеграм-канал "А ты знаешь ПДД?" Он опубликовал картинку с регулировщиком и предложил своим подписчикам ответить, что означает изображенный на ней жест: разрешает ли он движение направо, дает разрешение на движение направо и налево или вообще запрещает передвижение.

Изображенный на картинке регулировщик стоит спиной к зрителю. Его левая рука свободно вытянута вдоль тела, а правая прямо указывает вперед. На что указывает такое положение? Постарайтесь дать правильный ответ самостоятельно.

Правильный ответ

Проверьте себя, правильно ли вы истолковали жест регулировщика. Такой разворот и положение рук означают, что с правой стороны и со спины от него движение всех транспортных средств запрещено, а пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на проезд перекрестка со знаком "дай дорогу".

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