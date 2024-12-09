Каким будет недорогой практичный автомобиль Dacia: в сети показали фото

Новый Dacia Jogger после рестайлинга станет практичным недорогим семейным автомобилем и присоединится к и без того большому разнообразию моделей бренда в 2025 году. В сети показали, как может выглядеть новинка.

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Бюджетный универсал Dacia Jogger 2025 модельного года ранее поймали в ходе дорожных испытаний. Дизайн автомобиля после рестайлинга будет соответствовать стилистике Bigster, Duster 3 и Spring. Это подтверждают и рендеры Digimods DESIGN.

Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Dacia готовит еще несколько новых моделей. Все они будут довольно крупными в сравнении с прошлыми автомобилями бренда. Среди основных соперников нового хэтчбека, о котором пока мало информации, называют модели С-класса Volkswagen Golf и Opel Astra.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (который превратился в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

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