Каким будет электрокар, который Ferrari обещает выпустить в 2025 году: прогноз

Ferrari давно стали символом скорости, маневренности и качества премиум-класса. После триумфального выпуска гибридного суперкара LaFerrari появились также SF90 Stradale, 296 GTB и SF90 XX. Аккумуляторы и двигатели стали неотъемлемой частью арсенала Маранелло, но полностью электрический Ferrari – действительно новая эпоха.

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Стало известно, что итальянский автогигант планирует выпустить в 2025 году впечатляющий электрокар. Эксперты TopGear обнародовали первую информацию о новинке и сообщили подробности.

Ferrari скоро отметит столетний юбилей. Компания была основана в 1928 году Энцо Феррари как "Скудерия Феррари". С 1947 года Ferrari начала выпуск "уличных" (англ. street-legal) спортивных автомобилей под маркой Ferrari SpA. В течение долгой истории компания завоевала первоклассную репутацию. Ее спортивные и надежные авто участвуют в разных гонках, особенно в Формуле-1, где имеют наибольший успех.

В 2025 году выйдет новый электрокар. Уже известно, что он не будет преемником LaFerrari. Ferrari представит гибрид F80 с двигателем V6.

Инсайдерской информации о новинке достаточно мало. Это будет часть основного модельного ряда – и на этом имеющиеся факты заканчиваются. Прототипы электрокаров не появлялись на тест-драйвах, поэтому нет даже предварительных фото, где тестовые модели, покрытые специальной фольгой, ездят по Маранелло, прячась под кузовом Maserati Levante, и видны лишь торчащие сзади выхлопные трубы.

Прогнозы таковы: основываясь на успехе Purosangue с двигателем V12 стоимостью, EV также будет опираться на форм-фактор SUV. Линия крыши будет в стиле купе. Электрокар будет несколько похож на первый электромобиль Lamborghini, который недавно показали в концептуальной форме – Lanzador – по сути четырехдверный супер GT.

О производительности можно только догадываться, но Ferrari может запросто предложить 1000 л.с. и полный повод.

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