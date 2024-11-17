Какие электромобили прослужат меньше, чем обычные: антирейтинг от экспертов

Электромобили – не самый практичный вид транспорта, по крайней мере, в случае отсутствия возможности регулярных подзарядок. Однако эти авто могут быть более привлекательны для потребителей по сравнению с бензиновыми или дизельными моделями из-за их низкого влияния на окружающую среду. Но насколько они надежны?

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Существуют некоторые мифы о том, что электромобили выходят из строя быстрее обычных автомобилей, но это в значительной степени неправда. GoBankingRates пообщался с автомобильными экспертами, чтобы узнать, какие электромобили действительно не отличаются надежностью. Таких оказалось немного.

Tesla Model X

Джойс Энн Гутьеррес, эксперт из 4WheelOnline, предупреждает, что Model X не лишена проблем.

"Одна из самых распространенных состоит в том, что аккумулятор быстро разряжается, что может огорчать владельцев, которые полагаются на свои автомобили для ежедневного использования", – отметила Гутьеррес.

Tesla Model X имеет запас хода 560 км, что выше среднего для электромобилей, но если вы ежедневно ездите на большие расстояния, показатель будет слишком малым. Тем более что на батарею действует всего 240 тысяч км или восемь лет гарантии.

На этом проблемы с Tesla Model X не заканчиваются.

"Кроме того, некоторые владельцы замечали странные звуки из системы подвески, что вызывало беспокойство и потенциально указывало на необходимость технического обслуживания или ремонта", – подчеркнула Гутьеррес.

В 2022 году Tesla даже решила снизить цену на Model X из-за проблем с надежностью.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona стоит чуть дешевле, чем Model X. Однако высокие затраты на обслуживание сведут все сбережения на нет.

Этот внедорожник имеет запас хода всего 420 км. Владельцы отмечали механические проблемы с электродвигателем и батареей, ремонт или замена которых точно будут дорогими. Эксперты также рассказывают о трудностях во время зарядки, включая низкую скорость или даже полную неспособность зарядиться.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E имеет запас хода от 363 до 500 км. Важный минус, на который жалуются покупатели, – проблемы с аккумулятором.

"Некоторые владельцы сталкивались с проблемами с разрядкой батареи или внезапными падениями диапазона", – резюмировала Гутьеррес.

Электромобили полагаются на эффективные системы охлаждения, чтобы поддерживать оптимальную производительность и предотвращать перегрев. Однако есть сообщения о том, что Ford Mustang Mach-E испытывает проблемы с регулировкой температуры, что может повлиять на его долговечность и производительность.

Smart EQ Fortwo

Этот крошечный EV легко припарковать, но это одно из немногих его преимуществ. По словам Джона Эллмора из ElectricCarGuide, запас хода настолько мал (в среднем 90 км), что покупатели сообщали о необходимости постоянно заряжать свой автомобиль в течение дня.

"Частая подзарядка батареи электромобиля может повлиять на то, как быстро она разряжается", – отметил Элмор.

Повторная быстрая зарядка и глубокая разрядка могут привести к быстрому ухудшению состояния батареи со временем.

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