Если не нужен кроссовер: 3 лучшие недорогие альтернативы SUV 2026 года
Кроссоверы уже несколько лет являются универсальными машинами во всех сегментах. И это наиболее перспективный формат – таких автомобилей будет появляться больше. Но SUV подходят не всем. В 2026 году появится несколько альтернатив.
Главный недостаток кроссоверов – цена. Вдобавок это крупные машины, которые практичностью почти не отличаются от недорогих автомобилей других сегментов. OBOZ.UA рассказывает о 3 лучших альтернативах.
Renault Twingo EV
Новый Renault Twingo E-Tech – возвращение городского хита. Модель постарается заново завоевать любовь европейцев.
Dacia C-Neo
Dacia готовит недорогой автомобиль под внутренним рабочим названием C-Neo. Эта машина присоединится к новому для компании сегменту в формате довольно крупного хэтчбека или универсала.
Nissan Versa
Бюджетный Nissan Versa – представитель сегмента очень привычных машин. Но производитель сделает эту модель современнее и сохранит доступность.
Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, специалисты назвали лучшие автомобили 2025 года.