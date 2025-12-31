Если не нужен кроссовер: 3 лучшие недорогие альтернативы SUV 2026 года

Кроссоверы уже несколько лет являются универсальными машинами во всех сегментах. И это наиболее перспективный формат – таких автомобилей будет появляться больше. Но SUV подходят не всем. В 2026 году появится несколько альтернатив.

Главный недостаток кроссоверов – цена. Вдобавок это крупные машины, которые практичностью почти не отличаются от недорогих автомобилей других сегментов. OBOZ.UA рассказывает о 3 лучших альтернативах.

Renault Twingo EV

Новый Renault Twingo E-Tech – возвращение городского хита. Модель постарается заново завоевать любовь европейцев.

Dacia C-Neo

Dacia готовит недорогой автомобиль под внутренним рабочим названием C-Neo. Эта машина присоединится к новому для компании сегменту в формате довольно крупного хэтчбека или универсала.

Nissan Versa

Бюджетный Nissan Versa – представитель сегмента очень привычных машин. Но производитель сделает эту модель современнее и сохранит доступность.

