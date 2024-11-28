Какие внедорожники быстрее всего падают в цене: список

Внедорожники обычно считаются одними из наиболее устойчивых к обесцениванию автомобилей. Они популярны среди покупателей за комфорт, емкость и выносливость.

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Однако не все модели все равно хорошо сохраняют свою стоимость. Некоторые внедорожники теряют значительную часть своей цены уже через три года владения. В What Car выяснили, какие модели оказались в этом списке, и что предлагают покупателям.

Обесценивание гибридов и электрокаров

Одним из лидеров по темпам обесценивания стал Jeep Compass. Его гибридная система обеспечивает лишь небольшое улучшение топливной экономии. Несмотря на прочную конструкцию и просторный салон, Compass уступает конкурентам в управляемости и комфорте, а грубый звук двигателя не придает привлекательности.

DS 7 также теряет значительную долю стоимости – около 50 тысяч долларов за три года. Его плагин-гибридная система обладает достаточной мощностью и позволяет проехать 48 км без горючего. Однако высокая цена и спорное качество материалов ограничивают его популярность.

Электрические внедорожники: выгодная покупка или риск

Хотя Jaguar I-Pace стремительно обесценивается, на вторичном рынке он может оказаться выгодной покупкой. Этот электрокар обладает отличными динамическими характеристиками и запасом хода до 415 км, хотя в реальных условиях он редко достигает заявленных цифр.

MG ZS EV – небольшой электрический внедорожник с привлекательным потенциалом, который предлагает до 279 миль на одном заряде. Однако его комфорт на скоростях оставляет желать лучшего, особенно по сравнению с конкурентами.

Мазда и Peugeot

Mazda MX-30 разочаровывает ограниченным запасом хода в 200 км, что значительно меньше, чем у конкурентов. Хотя она предлагает комфортную езду и приятный интерьер, двери с задними петлями снижают ее практичность.

Peugeot e-2008 привлекает своей маневренностью и мгновенным ускорением. Несмотря на это, модель теряет значительную часть своей стоимости, что может быть выгодно покупателям подержанных авто.

Роскошные внедорожники и амортизация

Даже среди элитных моделей обесценение является серьезной проблемой. В частности, Maserati Levante теряет значительную часть цены, хотя и предлагает мощные бензиновые двигатели. Его гибридная версия, к сожалению, не является настоящей альтернативой экологическим внедорожникам.

Амортизация внедорожников зависит от многих факторов: технологий, качества сборки, дизайна и рыночной популярности. В частности, электрические и гибридные модели часто теряют больше, чем традиционные бензиновые или дизельные автомобили. Выбор внедорожника требует тщательного анализа не только технических характеристик, но и динамики потери стоимости.

Какие модели авто быстро падают в цене по рейтингу What Car

Jeep Compass

DS 7

Jaguar I-Pace

MG ZS EV

Mazda MX-30

Peugeot e-2008

Maserati Levante

Vauxhall Mokka Electric

Citroen е-C4

DS 3

E-Tense

OBOZ.UA ранее сообщал о топ удачных моделей гибридных авто.

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