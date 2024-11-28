Какие внедорожники быстрее всего падают в цене: список
Внедорожники обычно считаются одними из наиболее устойчивых к обесцениванию автомобилей. Они популярны среди покупателей за комфорт, емкость и выносливость.
Однако не все модели все равно хорошо сохраняют свою стоимость. Некоторые внедорожники теряют значительную часть своей цены уже через три года владения. В What Car выяснили, какие модели оказались в этом списке, и что предлагают покупателям.
Обесценивание гибридов и электрокаров
Одним из лидеров по темпам обесценивания стал Jeep Compass. Его гибридная система обеспечивает лишь небольшое улучшение топливной экономии. Несмотря на прочную конструкцию и просторный салон, Compass уступает конкурентам в управляемости и комфорте, а грубый звук двигателя не придает привлекательности.
DS 7 также теряет значительную долю стоимости – около 50 тысяч долларов за три года. Его плагин-гибридная система обладает достаточной мощностью и позволяет проехать 48 км без горючего. Однако высокая цена и спорное качество материалов ограничивают его популярность.
Электрические внедорожники: выгодная покупка или риск
Хотя Jaguar I-Pace стремительно обесценивается, на вторичном рынке он может оказаться выгодной покупкой. Этот электрокар обладает отличными динамическими характеристиками и запасом хода до 415 км, хотя в реальных условиях он редко достигает заявленных цифр.
MG ZS EV – небольшой электрический внедорожник с привлекательным потенциалом, который предлагает до 279 миль на одном заряде. Однако его комфорт на скоростях оставляет желать лучшего, особенно по сравнению с конкурентами.
Мазда и Peugeot
Mazda MX-30 разочаровывает ограниченным запасом хода в 200 км, что значительно меньше, чем у конкурентов. Хотя она предлагает комфортную езду и приятный интерьер, двери с задними петлями снижают ее практичность.
Peugeot e-2008 привлекает своей маневренностью и мгновенным ускорением. Несмотря на это, модель теряет значительную часть своей стоимости, что может быть выгодно покупателям подержанных авто.
Роскошные внедорожники и амортизация
Даже среди элитных моделей обесценение является серьезной проблемой. В частности, Maserati Levante теряет значительную часть цены, хотя и предлагает мощные бензиновые двигатели. Его гибридная версия, к сожалению, не является настоящей альтернативой экологическим внедорожникам.
Амортизация внедорожников зависит от многих факторов: технологий, качества сборки, дизайна и рыночной популярности. В частности, электрические и гибридные модели часто теряют больше, чем традиционные бензиновые или дизельные автомобили. Выбор внедорожника требует тщательного анализа не только технических характеристик, но и динамики потери стоимости.
Какие модели авто быстро падают в цене по рейтингу What Car
- Jeep Compass
- DS 7
- Jaguar I-Pace
- MG ZS EV
- Mazda MX-30
- Peugeot e-2008
- Maserati Levante
- Vauxhall Mokka Electric
- Citroen е-C4
- DS 3
- E-Tense
OBOZ.UA ранее сообщал о топ удачных моделей гибридных авто.
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