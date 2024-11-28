Какие гибридные авто проедут дальше, чем все думают: топ удачных моделей
По мере того как отрасль электромобилей стремительно развивается, авто на электродвигателях заметно увеличивают запас хода. Однако ни одно из таких транспортных средств до сих пор не сравнится по этому показателю с гибридным авто, которое сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания с электрическим.
Гибриды позволяют лучше экономить топливо, продуцируют меньше вредных выбросов в атмосферу и более доступны, ведь не так зависят от станций подзарядки. Американское издание GoBankingRates собрало список гибридных моделей, предлагающих самый большой запас хода. Они могут проехать гораздо больше, чем электромобили, прежде чем им понадобится дозаправка или подзарядка. И это нередко оправдывает их относительно высокую цену.
Ford F-150
Запас хода: 1130 км
Ford F-150 является наиболее дальнобойным гибридом на американском рынке. Гибридный пикап также поставляется в стандартных моделях с двигателем внутреннего сгорания, а также полностью в виде электрической модели.
Mercedes-Benz S580e
Запас хода: 1110 км
Хотя этот гибридный Mercedes и совсем недешев, он не только оснащен большим аккумулятором и может похвастаться невероятной экономией топлива, но и обладает потрясающей скоростью – разгоняется до 100 километров в час за 4,2 секунды.
Toyota Camry
Запас хода: 1100 км
Это гибридный седан с максимальным доступным на сегодняшний день запасом хода в США. К тому же у него очень высокие рейтинги безопасности.
Hyundai Elantra Hybrid
Запас хода: 1071 км
Корейский гибридный седан немного уступает японскому коллеге, оказавшемуся на ступеньку выше в этом рейтинге. Все из-за несколько меньшего запаса хода и не такой выгодной цены.
Kia Sorento
Запас хода: 1050 км
Салон Sorento в 2025 модельном году получил значительное техническое обновление по сравнению с предыдущими моделями. Однако эксперты советуют выбирать переднеприводную модель, ведь у нее больший запас хода.
Toyota Sienna
Запас хода: 1040 км
Модель может похвастаться сочетанием комфортабельного внутреннего пространства и стиля. Также Sienna является гибридным минивэном с самым большим запасом хода, доступным в Америке.
Toyota Prius
Запас хода: 1035 км
Причина, по которой вы всегда видите Prius на дороге, в том, что они надежны и имеют невероятный запас хода. Однако полноприводные модификации сильно уступают в этом показателе – это нужно учесть перед покупкой.
Lexus LC 500h
Запас хода: 1035 км
Хотя LC 500h очень дорог – от шестизначной суммы в долларах – он предлагает за эту цену элегантный дизайн кузова, высокотехнологичный интерьер и значительный запас хода. Это делает его самым дальнобойным купе класса люкс в Америке.
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