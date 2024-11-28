Какие гибридные авто проедут дальше, чем все думают: топ удачных моделей

По мере того как отрасль электромобилей стремительно развивается, авто на электродвигателях заметно увеличивают запас хода. Однако ни одно из таких транспортных средств до сих пор не сравнится по этому показателю с гибридным авто, которое сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания с электрическим.

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Гибриды позволяют лучше экономить топливо, продуцируют меньше вредных выбросов в атмосферу и более доступны, ведь не так зависят от станций подзарядки. Американское издание GoBankingRates собрало список гибридных моделей, предлагающих самый большой запас хода. Они могут проехать гораздо больше, чем электромобили, прежде чем им понадобится дозаправка или подзарядка. И это нередко оправдывает их относительно высокую цену.

Ford F-150

Запас хода: 1130 км

Ford F-150 является наиболее дальнобойным гибридом на американском рынке. Гибридный пикап также поставляется в стандартных моделях с двигателем внутреннего сгорания, а также полностью в виде электрической модели.

Mercedes-Benz S580e

Запас хода: 1110 км

Хотя этот гибридный Mercedes и совсем недешев, он не только оснащен большим аккумулятором и может похвастаться невероятной экономией топлива, но и обладает потрясающей скоростью – разгоняется до 100 километров в час за 4,2 секунды.

Toyota Camry

Запас хода: 1100 км

Это гибридный седан с максимальным доступным на сегодняшний день запасом хода в США. К тому же у него очень высокие рейтинги безопасности.

Hyundai Elantra Hybrid

Запас хода: 1071 км

Корейский гибридный седан немного уступает японскому коллеге, оказавшемуся на ступеньку выше в этом рейтинге. Все из-за несколько меньшего запаса хода и не такой выгодной цены.

Kia Sorento

Запас хода: 1050 км

Салон Sorento в 2025 модельном году получил значительное техническое обновление по сравнению с предыдущими моделями. Однако эксперты советуют выбирать переднеприводную модель, ведь у нее больший запас хода.

Toyota Sienna

Запас хода: 1040 км

Модель может похвастаться сочетанием комфортабельного внутреннего пространства и стиля. Также Sienna является гибридным минивэном с самым большим запасом хода, доступным в Америке.

Toyota Prius

Запас хода: 1035 км

Причина, по которой вы всегда видите Prius на дороге, в том, что они надежны и имеют невероятный запас хода. Однако полноприводные модификации сильно уступают в этом показателе – это нужно учесть перед покупкой.

Lexus LC 500h

Запас хода: 1035 км

Хотя LC 500h очень дорог – от шестизначной суммы в долларах – он предлагает за эту цену элегантный дизайн кузова, высокотехнологичный интерьер и значительный запас хода. Это делает его самым дальнобойным купе класса люкс в Америке.

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