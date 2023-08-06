Какие цвета авто самые лучшие: фото легендарных машин

Современные автопроизводители пытаются создать модель, которая сразу привлечет внимание не только своим дизайном, а и необычным цветом. На дороге мы обычно видим машины чёрного, белого, серебристого или синего оттенков.

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Однако некоторые марки авто ассоциируются у нас с конкретным цветом, например красный – это Ferrari, желтый – Lamborghini, зеленый – Aston Martin, Jaguar или Bentley, а серебристый – Mercedes. Издание Top Speed опубликовало цвета легендарных машин.

Mazda 787B Le Mans

Mazda очаровала водителей своим внешним видом и сочетанием зеленого и оранжевого цвета. Насыщенный зеленый оттенок излучает силу и изысканность, а огненно-оранжевый придает нотку возбуждения и энергии. Mazda 787B вошла в историю как первый японский автомобиль, выигравший престижную гонку на выносливость "24 Часа" во французском городе Ле-Ман в 1991 году.

Lotus JPS

Автомобили Lotus F1 носили яркий дизайн с 1972 по 1978 год. Гладкий черный кузов, украшенный золотыми вставками, выделял автомобиль среди множества других. John Player Special была ограниченной серией модели, выпущенной Lotus в сотрудничестве с табачным брендом.

Mini Cooper S

Красный и белый цвет придает авто шарму и изысканности. Это классическое цветовое сочетание идеально передает веселую и яркую индивидуальность Mini. Сначала белая крыша должна была уменьшить тепло в салоне, но это привлекло столько внимания, что такая окраска уже стала легендарной.

Plymouth Roadrunner STP

Авто окрашено в цвет Petty Blue, он назван в честь легендарного автогонщика Ричарда Петти, который управлял своим знаковым синим автомобилем № 43 и одерживал многочисленные победы. Связь между этим потрясающим оттенком синего и успехом в гонках только придает авто привлекательности.

General Lee Dodge Charger

Этот легендарный автомобиль оранжевого цвета обладает мощным двигателем и элегантным дизайном. Такой автомобиль привлекает к себе многочисленные взгляды водителей и прохожих из-за характерной покраски.

Toyota Supra A80

Франшиза "Форсаж" играет огромную роль в популярности авто. Серия фильмов показала бесчисленное количество автомобилей, но Toyota Supra A80 покойного актера Пола Уокера выделяется. Команда покрасила автомобиль в яркий цвет Candy Orange Pearl. Известность этой Supra A80 вышла за пределы киноэкранов, поскольку автомобиль заработал на аукционе около миллиона долларов.

Ford Mustang GT350

Мустанг 1966 года имел двигатель Cobra V-8 и уникальный дизайн, дополнявший его скорость. Mustang имел двойную выхлопную систему, что сделало езду тише. Из всех его особенностей большее внимание привлекли белый оттенок и легендарные двойные гоночные полосы. Wimbledon White остается одним из самых лучших цветов для автомобиля.

1969 Шевроле Chevrolet Stingray ZL-1

Оттенок Torch Red, который имеет этот автомобиль, считается самым популярным. Красный – это яркий и привлекательный цвет, идеально дополняющий изящные линии и агрессивную форму Corvette Stingray. У этого легендарного автомобиля под капотом был мощный 7,0-литровый V-8.

Porsche 917/20

Уникальный дизайн авто в 1971 году назывался "Pink Pig" из-за розового цвета. Несмотря на свой необычный вид, Porsche 917/20 заняла пятое место в 1971 году на соревнованиях в Ле-Мане. Возможно, это не самый лучший цвет для гоночных автомобилей, но авто точно всем запомнилось.

McLaren F1

Красно-белое сочетание с логотипом Marlboro стало символом не только McLaren, но и самой Формулы-1. В машине сидели лучшие водители в истории Ф1, такие как Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Герхард Бергер и многие другие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, авто каких цветов больше падают в цене и их будет трудно перепродать.

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