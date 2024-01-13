Какие подержанные автомобили не стоит покупать в 2024-м: 10 неудачных марок

Приобретение авто – важное решение, к которому следует подходить со всей ответственностью. Некоторые марки зарекомендовали себя в качестве надежных и долговечных транспортных средств, но другие не оправдывают своей стоимости.

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Исследования показали, что роскошные автомобили, как правило, имеют больше проблем с эксплуатацией. Эксперты говорят, что причина в том, что люксовые бренды часто внедряют новые технологии первыми, и к тому времени, когда новшества дойдут к стандартным автомобилям, любые ошибки, скорее всего, будут исправлены. Специалисты рассказали, какие подержанные авто лучше не покупать в 2024 году, ведь расходы будут выше, чем хотелось бы.

Преимущество подержанных авто

Независимо от того, ищете ли вы роскошный автомобиль или массовый бренд, можно сэкономить деньги, покупая трехлетнюю модель, одновременно сводя к минимуму риски, которые имеют подержанные авто с большим пробегом. По данным RealCarTips.com, стоимость новых автомобилей обесценивается на 40–50% за первые три года владения.

Приобретение б/у авто с высокими показателями надежности, уменьшит вероятность того, что вам придется платить за дорогостоящий ремонт.

Land Rover

С 273 сообщениями о проблемах на каждые 100 транспортных средств бренд Land Rover имеет далеко не звездную репутацию надежности согласно отчетам JD Power. Кроме того, Consumer Reports поставили Land Rover на 17 место среди 17 брендов автомобилей класса люкс по показателям надежности.

Ford

Ford недавно отозвал 113 000 пикапов F-150 2021-2023 годов, поскольку появились неисправности с задней осью, что приводило к откату транспортного средства во время парковки или потери мощности во время движения. Отзыв не касается моделей 2020 года, но эксперты обнаружили множество других проблем и жалоб на F-150 и другие автомобили Ford.

Lincoln

В роскошных "Линкольнах" обнаружили 259 проблем на 100 автомобилей. Consumer Reports оценил модели Lincoln в 23 балла из 30 по показателям надежности. Lincoln MKZ 2020, построенный на базе силового агрегата Ford Fusion, показал хорошие результаты в рейтингах CR. Однако большие роскошные модели, такие как Lincoln Navigator, могут не соответствовать столь высокой цене.

Audi

Автомобили Audi имели 252 проблемы на 100 автомобилей. Внедорожник Audi Q3 получил всего 49 из 100 баллов за надежность.

Tesla

Электромобили Tesla, согласно исследованиям, имели 242 проблемы на 100 автомобилей. Данные об автомобилях Tesla могут быть неполными, поскольку изготовитель не делится информацией с исследовательской компанией, говорят эксперты.

Mercedes-Benz

С 240 проблемами на 100 автомобилей бренд Mercedes Benz не показал лучших результатов в рейтингах надежности JD Power. Consumer Reports поставили C-Class 2020 37 из 100 за надежность, назвав тормоза и качество сборки двумя основными проблемами.

Jaguar

В течение десятилетий компания Jaguar не имела крепкой репутации по надежности, и последние отчеты показывают незначительное улучшение. GOBankingRates недавно назвал Jaguar F-Pace 2023 одним из шести роскошных автомобилей, которых стоит избегать. Подобным образом модели Jaguar 2020 показали 229 проблем на каждые 100 автомобилей.

Chrysler

Автомобили Chrysler испытывают 226 проблем на 100 автомобилей. По данным Consumer Reports, Chrysler Pacifica 2020 года выпуска имеет рейтинг надежности 32, что вдвое меньше, чем у его конкурента (минивена Toyota Sienna).

Volkswagen

По данным исследования JD Power, у Volkswagen с 2020 модельного года возникало 216 проблем на каждые 100 автомобилей, сошедших с конвейера. Consumer Reports оценил Volkswagen на 27 из 30 по надежности.

Volvo

С 215 ошибками на 100 автомобилей Volvo замыкает топ-10 наименее надежных марок. Однако надежность этого бренда зависит от выбранной модели. Например, внедорожник начального уровня Volvo XC40 получил высокие оценки от Consumer Reports, но универсал Volvo V60 2020 года получил лишь 20 из 100.

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