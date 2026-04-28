Какие недорогие модели Nissan появятся скоро: топ-5 автомобилей

Многие уже забыли новости о том, что компания Nissan якобы переживает тяжелый период. Производитель по-настоящему в ударе и готовит к дебюту новые модели для популярных недорогих сегментов.

На рынке новых машин медиа давно обещали исчезновение недорогих автомобилей. Судя по всему, Nissan эти прогнозы не касаются. OBOZ.UA подготовил топ-5 новых Nissan, которые уже всех заинтересовали.

Топ-5 новых моделей Nissan:

Nissan Juke EV;

Nissan Urban SUV PHEV;

Nissan Rogue E-Power;

Nissan Xterra;

Nissan Terrano PHEV.

Nissan Juke EV

Компактный кроссовер Nissan Juke 3 поколения превратился в электромобиль на базе Nissan Leaf. Машину будут продавать параллельно с актуальной моделью, которая оснащена ДВС.

Nissan Urban SUV PHEV Concept

Пока это концепт, но автомобиль готовят к серийному производству как недорогой гибридный кроссовер для молодых покупателей.

Nissan Rogue E-Power

Следующее поколение соперника Toyota RAV4 уже частично рассекретили. Производитель подготовил более современный дизайн и эффективную гибридную силовую установку.

Nissan Xterra

Долгожданное возвращение внедорожника Xterra всех заинтриговало. Известно, что автомобиль получит рамную конструкцию и бензиновый V6.

Nissan Terrano PHEV

Еще один рамный внедорожник с известным названием – на этот раз плагин-гибрид. Машину разработали специально для китайского рынка.

