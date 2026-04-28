Какие недорогие модели Nissan появятся скоро: топ-5 автомобилей
Многие уже забыли новости о том, что компания Nissan якобы переживает тяжелый период. Производитель по-настоящему в ударе и готовит к дебюту новые модели для популярных недорогих сегментов.
На рынке новых машин медиа давно обещали исчезновение недорогих автомобилей. Судя по всему, Nissan эти прогнозы не касаются. OBOZ.UA подготовил топ-5 новых Nissan, которые уже всех заинтересовали.
Топ-5 новых моделей Nissan:
- Nissan Juke EV;
- Nissan Urban SUV PHEV;
- Nissan Rogue E-Power;
- Nissan Xterra;
- Nissan Terrano PHEV.
Nissan Juke EV
Компактный кроссовер Nissan Juke 3 поколения превратился в электромобиль на базе Nissan Leaf. Машину будут продавать параллельно с актуальной моделью, которая оснащена ДВС.
Nissan Urban SUV PHEV Concept
Пока это концепт, но автомобиль готовят к серийному производству как недорогой гибридный кроссовер для молодых покупателей.
Nissan Rogue E-Power
Следующее поколение соперника Toyota RAV4 уже частично рассекретили. Производитель подготовил более современный дизайн и эффективную гибридную силовую установку.
Nissan Xterra
Долгожданное возвращение внедорожника Xterra всех заинтриговало. Известно, что автомобиль получит рамную конструкцию и бензиновый V6.
Nissan Terrano PHEV
Еще один рамный внедорожник с известным названием – на этот раз плагин-гибрид. Машину разработали специально для китайского рынка.
OBOZ.UA ранее рассказывал о прекращении производства самых дешевых моделей Audi.