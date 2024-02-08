Какие недорогие автомобили покупают украинцы чаще всего. Фото

Согласно растущей статистике продаж б/у автомобилей в Украине за январь, отечественные автомобилисты подавляющим большинством отдают предпочтение недорогим машинам. Подержанные авто являются самыми дешевыми на рынке, поэтому многократно превышают новые транспортные средства.

Согласно данным организации "Укравтопром", в январе 2024 года в Украине зарегистрировали 16,7 тысяч подержанных автомобилей. Это на 45% превышает прошлогодний результат и в несколько раз больше, чем регистрации новых машин в январе.

Самые популярные б/у авто в Украине (январь 2024 года):

Volkswagen Golf (948 шт.); Renault Megane (759 шт.); Skoda Octavia (669 шт.); Volkswagen Passat (599 шт.); Volkswagen Tiguan (396 шт.); Nissan Leaf (355 шт.); Audi A4 (347 шт.); Audi Q5 (334 шт.); Nissan Rogue (330 шт.); Tesla Model 3 (309 шт.).

Возглавил январский рынок автомобилей с пробегом Volkswagen Golf – украинцы приобрели 948 этих немецких машин. Также в тройку лидеров вошли Renault Megane и Skoda Octavia. Предпочтения по моделям у покупателей не меняются.

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