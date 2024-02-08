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Какие недорогие автомобили покупают украинцы чаще всего. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
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б/у Nissan Leaf

Согласно растущей статистике продаж б/у автомобилей в Украине за январь, отечественные автомобилисты подавляющим большинством отдают предпочтение недорогим машинам. Подержанные авто являются самыми дешевыми на рынке, поэтому многократно превышают новые транспортные средства.

Согласно данным организации "Укравтопром", в январе 2024 года в Украине зарегистрировали 16,7 тысяч подержанных автомобилей. Это на 45% превышает прошлогодний результат и в несколько раз больше, чем регистрации новых машин в январе.

Самые популярные б/у авто в Украине (январь 2024 года):

  1. Volkswagen Golf (948 шт.);
  2. Renault Megane (759 шт.);
  3. Skoda Octavia (669 шт.);
  4. Volkswagen Passat (599 шт.);
  5. Volkswagen Tiguan (396 шт.);
  6. Nissan Leaf (355 шт.);
  7. Audi A4 (347 шт.);
  8. Audi Q5 (334 шт.);
  9. Nissan Rogue (330 шт.);
  10. Tesla Model 3 (309 шт.).
Volkswagen Golf

Возглавил январский рынок автомобилей с пробегом Volkswagen Golf – украинцы приобрели 948 этих немецких машин. Также в тройку лидеров вошли Renault Megane и Skoda Octavia. Предпочтения по моделям у покупателей не меняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом бюджетном кроссовере Renault, который появится в Украине.