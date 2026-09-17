Какие модели Toyota имеют плохую репутацию: что с ними не так

Toyota на протяжении десятилетий ассоциируется с надежностью, доступностью и практичностью автомобилей. Однако даже японскому производителю не всегда удавалось создавать модели, отвечающие ожиданиям покупателей.

Видео дня

Как отмечают в SlashGear, некоторые автомобили компании подвергались критике из-за технических недостатков, сомнительных конструктивных решений или слишком высокой цены за предлагаемые возможности. Среди таких машин оказались Toyopet Crown 1958 года, Previa, Echo и C-HR.

Toyopet Crown 1958 года

Toyopet Crown стал особенно важной моделью для Toyota, ведь именно он открыл японскому бренду путь на североамериканский рынок. Однако дебют автомобиля в США оказался неудачным: компания не вложила достаточно ресурсов в продвижение марки и имела лишь несколько дилерских центров в Калифорнии.

Проблемы возникали и с самим автомобилем. Crown был недостаточно мощным для американских условий эксплуатации и требовал около 26 секунд, чтобы разогнаться до 97 км/ч. На скоростных магистралях такая динамика становилась серьезным недостатком.

К этому добавлялись проблемы с тормозной системой и перегревом двигателя при движении вверх по крутому склону. В результате модель не смогла закрепиться на американском рынке и довольно быстро была снята с продажи.

В США название Crown вернулось лишь спустя десятилетие, уже в ином виде. В то же время неудача первой попытки стала для Toyota важным уроком и подтолкнула компанию к созданию моделей, более приспособленных для американского рынка, в частности Corona.

Toyota Previa 1991 года

В 1990-х Toyota попыталась переосмыслить формат минивэна, представив Previa. Автомобиль получил необычный округлый кузов, который выделял его среди конкурентов. В США стартовая цена составляла около 19 000 долларов (852 750 грн), однако необычный внешний вид не компенсировал ряд практических и технических недостатков.

Из-за особенностей конструкции и расположения двигателя инженерам пришлось использовать компактный четырехцилиндровый агрегат. Его мощность составляла всего 138 л.с., чего было недостаточно для уверенного движения полностью загруженного минивэна с пассажирами и багажом.

Репутацию модели также ухудшали проблемы с прохождением тестов на выбросы, неисправности стартера и сообщения о самопроизвольном ускорении. Дополнительным недостатком стала пятиступенчатая механическая коробка передач, работа которой могла создавать трудности, особенно на высоких скоростях.

Previa также получила негативную оценку в одном из исследований безопасности, что ещё больше сказалось на восприятии автомобиля. В 1998 году Toyota прекратила его производство, уступив место другим моделям в сегменте минивэнов.

Toyota Echo 2000 года

В начале 2000-х Toyota представила Echo как доступное решение для молодых покупателей. Однако необычно высокий и узкий кузов модели вызвал неоднозначную реакцию, а ее характеристики и оснащение оказались не столь привлекательными, как ожидалось.

Производитель пытался снизить базовую цену, поэтому часть привычных на тот момент функций сделали дополнительными опциями. Речь шла, в частности, об усилителях рулевого управления, кондиционере и аудиосистеме. При этом даже базовая версия стоила около 13 000 долларов (583 460 грн), что с учетом инфляции соответствовало примерно 22 000 долларов (987 400 грн).

Высокий кузов также создавал определенные трудности при управлении на трассе. В сочетании с упрощенной комплектацией и нетипичным внешним видом это не позволило Echo завоевать высокий спрос среди американских покупателей.

Продажи модели постепенно снижались, и в 2005 году Toyota прекратила ее выпуск. При этом компания как раз в то время развивала новый молодёжный бренд Scion, который должен был предложить американским покупателям другие доступные модели.

Toyota C-HR 2018 года

Одной из самых новых моделей Toyota, подвергшихся критике, стал C-HR. Изначально автомобиль планировался для бренда Scion, но после его закрытия в 2016 году модель перешла в основную линейку Toyota. Кроссовер отличался агрессивным дизайном и должен был конкурировать в сегменте субкомпактных SUV.

Однако за яркой внешностью скрывались характеристики, которые не всегда соответствовали ожиданиям покупателей. Двухлитровый четырехцилиндровый двигатель работал в паре с вариатором CVT, из-за чего разгон мог сопровождаться значительным шумом и не отличался особой динамичностью.

Стартовая цена автомобиля составляла 23 545 долларов (1 056 740 грн), но за эти деньги конкуренты могли предложить больше технологий и лучшую топливную экономичность. Среди эргономических недостатков называли ограниченную обзорность назад и необычное расположение дверных ручек.

Невысокий спрос стал еще одним свидетельством проблем модели. В 2019 году в США было продано 48 930 C-HR, тогда как гораздо более популярный RAV4 за тот же период нашел 448 071 покупателя. Производство C-HR для американского рынка завершилось после 2022 модельного года, а его место в линейке занял Corolla Cross.

OBOZ.UA также предлагает узнать о моделях Toyota, которые считаются удачным вложением средств.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.