Какие автомобили самые доступные: 10 лучших позиций на вторичке
Самые доступные автомобили всегда привлекают максимальное внимание на вторичном рынке. При покупке б/у машины все учитывают низкую цену, чтобы совершить выгодную сделку. Эти 10 производителей кажутся самыми привлекательными в этом плане.
Список машин, которые заметно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars. Возглавили этот рейтинг модели Tesla. Существует подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь и дальше, это невыгодно при перепродаже.
Но сегодня на вторичке это выгодная покупка. Ведь эти машины с пробегом потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Именно за такими автомобилями гоняются экономные покупатели.
Топ-10 б/у машин, которые сильно подешевели:
- Tesla (-10.1%);
- Chrysler (-8.9%);
- Maserati (-8.6%);
- Genesis (-6.5%);
- Dodge (-4.7%);
- Buick (-4.6%);
- Chevrolet (-3.9%);
- Nissan (-1.5%);
- Audi (-1.1%);
- Volvo (-0.9%).
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, VW подготовил к выходу на рынок целую линейку новых недорогих моделей следующего поколения.