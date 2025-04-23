Какие автомобили самые доступные: 10 лучших позиций на вторичке

Самые доступные автомобили всегда привлекают максимальное внимание на вторичном рынке. При покупке б/у машины все учитывают низкую цену, чтобы совершить выгодную сделку. Эти 10 производителей кажутся самыми привлекательными в этом плане.

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Список машин, которые заметно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars. Возглавили этот рейтинг модели Tesla. Существует подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь и дальше, это невыгодно при перепродаже.

Но сегодня на вторичке это выгодная покупка. Ведь эти машины с пробегом потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Именно за такими автомобилями гоняются экономные покупатели.

Топ-10 б/у машин, которые сильно подешевели:

Tesla (-10.1%); Chrysler (-8.9%); Maserati (-8.6%); Genesis (-6.5%); Dodge (-4.7%); Buick (-4.6%); Chevrolet (-3.9%); Nissan (-1.5%); Audi (-1.1%); Volvo (-0.9%).

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, VW подготовил к выходу на рынок целую линейку новых недорогих моделей следующего поколения.