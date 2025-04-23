УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Какие автомобили самые доступные: 10 лучших позиций на вторичке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Chrysler 200

Самые доступные автомобили всегда привлекают максимальное внимание на вторичном рынке. При покупке б/у машины все учитывают низкую цену, чтобы совершить выгодную сделку. Эти 10 производителей кажутся самыми привлекательными в этом плане.

Видео дня

Список машин, которые заметно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars. Возглавили этот рейтинг модели Tesla. Существует подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь и дальше, это невыгодно при перепродаже.

Но сегодня на вторичке это выгодная покупка. Ведь эти машины с пробегом потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Именно за такими автомобилями гоняются экономные покупатели.

Dodge Charger

Топ-10 б/у машин, которые сильно подешевели:

  1. Tesla (-10.1%);
  2. Chrysler (-8.9%);
  3. Maserati (-8.6%);
  4. Genesis (-6.5%);
  5. Dodge (-4.7%);
  6. Buick (-4.6%);
  7. Chevrolet (-3.9%);
  8. Nissan (-1.5%);
  9. Audi (-1.1%);
  10. Volvo (-0.9%).

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, VW подготовил к выходу на рынок целую линейку новых недорогих моделей следующего поколения.