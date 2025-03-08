Какие автомобили быстрее всего подвергаются коррозии: список

Коррозия кузова и деталей – одна из самых сложных проблем, которые могут возникнуть с вашим автомобилем. Это не просто эстетический недостаток. Ржавчина существенно ослабляет все элементы, что делает их менее надежными и в целом снижает уровень безопасности машины.

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Водители и автоэксперты на собственном опыте убедились, что некоторые модели страдают от ржавчины сильнее других. Причиной тому может быть неправильная антикоррозионная обработка кузова или конструктивные недостатки. Так или иначе, а издание "Твоя машина" назвало пять моделей, ржавеющих быстрее всех.

Ford Focus II (2004–2011)

Слабые места: пороги, колесные арки, крышка багажника

В свое время второй Ford Focus приобрел немалую популярность среди водителей благодаря своим удачным характеристикам. Но довольно быстро они обнаружили недостаток, который все их перечеркнул – автомобиль очень быстро ржавел. Самые большие проблемы у Ford Focus II возникают с порогами и арками. В этих местах антикоррозионная защита оказалась слабой. Без дополнительной обработки очаги глубокой ржавчины на кузове появлялись уже через 5-7 лет.

Opel Astra H (2004–2014)

Слабые места: передние крылья, нижние части двери, днище

И снова популярная модель с множеством удачных инженерных решений и плохой коррозионной стойкостью. Чаще ржавчина поражает передние крылья Opel Astra H, откуда распространяется на дверь. Днище, постоянно контактирующее с влагой и солями, тоже оказалось неустойчивым к коррозии. Все это существенно снижает долговечность этого в остальном хорошего автомобиля.

Nissan Almera Classic (2006–2012)

Слабые места: арки, пороги, передние лонжероны

В нулевых почти все, что сходило с конвейера Nissan, имело проблемы с оцинковкой кузова. Едва ли не самым показательным примером стала модель Almera Classic. Достаточно было всего нескольких лет эксплуатации, чтобы на машине появились пятна ржавчины. Особенно заметной проблема была на порогах – в тех их участках, которые контактируют с противогололедными реагентами зимой.

Chevrolet Aveo (2003–2015)

Слабые места: арки, крылья, двери

Chevrolet Aveo – один из самых доступных автомобилей своего времени. В значительной степени благодаря использованию более дешевых и менее качественных материалов. В частности, из-за некачественного металла. Сварные швы на Aveo были плохо защищенными от влаги, а красочное покрытие недостаточно прочным. Результат: крылья и арки начинали покрываться коррозией практически сразу.

Renault Logan (2005–2019)

Слабые места: капот, днище, задние арки

За этой моделью закрепилась слава "вечного" авто. Но в те годы производитель почему-то решил выбрать неустойчивый к ржавчине металл для изготовления кузова. Первыми начали сталкиваться с проблемами машины, которые эксплуатировались в условиях высокой влажности. На тех из них, которые не отправляли на антикоррозионную обработку сразу, ржавчина распространялась очень быстро и глубоко поражала кузов.

Как уберечь кузов авто от ржавчины

Даже если вам попалось уязвимый к коррозии авто, вы все равно можете защитить его, приняв правильные меры. Вот что нужно делать, чтобы снизить риск развития ржавчины:

регулярно мойте авто, особенно после зимнего сезона, когда оно контактирует с реагентами на дорогах;

обрабатывайте антикоррозионными средствами пороги, арки и другие уязвимые места;

проверяйте дренажные отверстия, в которых часто скапливается влага, и при необходимости протирайте их;

своевременно устраняйте сколы и царапины на кузове.

И не забывайте тщательно проверять перед приобретением состояние подержанного авто. Продавцы умеют прятать следы коррозии, и вы можете получить вдобавок к покупке еще кучу проблем и дорогостоящий ремонт.

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