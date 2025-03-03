Часто ломаются: названы ненадежные семейные кроссоверы

Внедорожники вытесняют классические хэтчбеки в сегменте семейных автомобилей. Причиной такого перехода стали их преимущества в пространстве, практических функциях и доступности. Однако не все модели все одинаково надежны. Некоторые автомобили, несмотря на современный дизайн и высокотехнологичные решения, часто подводят своих владельцев, требуя дорогостоящего и продолжительного ремонта.

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Особенно неприятно, когда неисправности возникают в самый неподходящий момент – во время семейного путешествия или на загруженной трассе. Эксперты What Car провели исследование и определили, какие семейные кроссоверы не оправдывают ожиданий.

Kia Sportage дизель (2016-2021)

Статистика неисправностей:

Двигатель – 24%;

коробка передач/сцепление – 20%;

электричество вне двигателя – 16%;

тормоз – 8%;

электричество двигателя – 8%;

кузов – 4%;

топливная система – 4%;

спутниковая навигация/информационно-развлекательная система 4%.

Kia Sportage – один из самых успешных автомобилей корейского производителя за последние годы. Он занимает ведущее место в общих продажах компании благодаря своей доступности, практичности и привлекательному дизайну. Четвертое поколение этого семейного внедорожника остается привлекательным вариантом на рынке подержанных авто, поскольку многие экземпляры все еще покрываются фирменной семилетней гарантией Kia.

Однако не все версии Sportage надежны. Особенно это касается дизельных моделей, которые демонстрируют значительно более высокий уровень неисправностей по сравнению с бензиновыми. По данным владельцев, 56% дизельных Sportage сталкивались с поломками, в то время как среди бензиновых версий этот показатель составлял всего 20%. К тому же, половина неисправных автомобилей оставалась в ремонте более недели.

Эти показатели дают повод для размышлений, особенно если вы рассматриваете дизельную версию Sportage как семейный автомобиль. Несмотря на общую привлекательность модели, перед покупкой следует учесть потенциальные риски и внимательно проверить историю обслуживания конкретной модели.

Range Rover Evoque (2011–2019)

Рейтинг надежности: 73,8%

Самые распространенные неисправности:

электричество двигателя – 15%;

подвеска – 15%;

выхлопная система – 12%;

кузов – 8%;

двигатель – 8%;

обшивка салона – 8%;

Range Rover Evoque остается одним из самых популярных кроссоверов на рынке подержанных авто благодаря своему стильному дизайну, комфорту и премиальному салону. Однако за привлекательным видом скрывается ряд технических проблем.

Модель предыдущего поколения получила самые низкие отметки среди линейки Land Rover, ведь 35% владельцев сообщили о неисправностях. Основными слабыми местами оказались электросистема двигателя и подвеска, каждая из которых повлекла 15% поломок.

Alfa Romeo Stelvio (с 2017 года)

Рейтинг надежности: 85,5%.

Самые распространенные неисправности:

12-вольтовая батарея – 16%;

электричество вне двигателя – 11%;

спутниковая навигация и мультимедийная система – 11%;

двигатель – 5%;

внутренняя отделка – 5%.

Alfa Romeo Stelvio был создан, чтобы бросить вызов конкурентам, и в некоторых аспектах он действительно их превосходит. Он обладает эффектным дизайном, мощными двигателями и спортивной управляемостью. Однако жесткая подвеска может быть дискомфортна на неровных дорогах, а интерьер местами уступает конкурентам по качеству материалов и пространству.

Главным недостатком Stelvio остается его ненадежность – проблема, давно преследующая бренд Alfa Romeo. Длительные простои в сервисных центрах стали головной болью для владельцев: 32% сообщили о серьезных неисправностях, а 55% отметили, что их автомобиль оставался на ремонте больше недели. Самые частые проблемы касались аккумулятора, двигателя, электросистемы и мультимедиа.

Stelvio остается интересным выбором для тех, кто ищет стильный и драйвовый кроссовер, однако стоит быть готовым к возможным техническим проблемам.

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