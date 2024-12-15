Какие авто стоит покупать в 2025 году: названы 5 лучших

Если вы мечтаете приобрести в новом году новый автомобиль, сейчас самое время позаботиться о правильном выборе модели. Ведь вряд ли вы хотите заплатить больше за не слишком удачную покупку.

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Чтобы вам легче было определиться с выбором, издание The Car Connection проанализировало почти 300 машин 2025 модельного года и выбрало пять лучших новинок. Эксперты выбирали среди существенно обновленных автомобилей и ориентировались на доступные цены. Вот какие варианты они назвали самыми лучшими.

Chevrolet Blazer EV

Электромобиль имеет не очень много общего со своим бензиновым "тезкой". Среднеразмерный кроссовер Blazer EV находится в сеедине линейки электрокаров GM, которая сейчас бурно развивается. Модель предлагается с передним и задним приводом и запасом хода около 540 км на эксклюзивном аккумуляторе емкостью 102 кВт·ч. Стиль Camaro с просторными пропорциями кроссовера обещает большое удобство.

Chevrolet Equinox EV

В рейтинг попал еще один электрический внедорожник от Chevrolet. Прямо сейчас Equinox EV является одним из самых доступных электрокаров на рынке. Запас его хода составляет примерно 510 км, а емкость аккумулятора – 85,0 кВтч. Chevrolet предлагает его в одномоторной модели мощностью 220 л. с. с передним приводом или двухмоторной моделью мощностью 300 л. с. с полным приводом. Компактный кроссовер эффективен, привлекателен, хорошо оснащен и является относительно выгодным предложением не только в сегменте электромобилей, но и на рынке кроссоверов в целом.

Honda Prologue

Эта модель не зря напоминает снаружи Blazer EV. Они действительно построены на одной базе. Однако Honda оставляет свой след в Prologue с пользовательским интерфейсом, включающим Apple CarPlay. Модель заряжается DC чуть медленнее Blazer EV, достигая 80% состояния заряда за 35 минут вместо 30 минут. К тому же предлагает более спокойный и плавный дизайн. Впрочем, тесты указывают на лучшую управляемость Honda на дороге.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai переработал среднеразмерный кроссовер Santa Fe для 2025 модельного года и вернул ему третий ряд сидений. Он больше, шире, просторнее и гораздо стильнее, чем в предыдущих поколениях. Самым выдающимся дополнением к линейке 2025 года является гибридная модель с комбинированным расходом 6,72 литра горючего на 100 км пути. Совместите эту эффективность с большим баком на 67 литров, и вы сможете проехать около 950 км между заправками. Hyundai объединяет 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с электродвигателем между 6-ступенчатой автоматической коробкой передач для плавной выходной мощности до 231 л. с. Добавьте продуманные отсеки для хранения вещей и широкий набор стандартных функций безопасности и удобства, и вы получите умный семейный автомобиль.

Subaru Forester

Subaru считается самым надежным автомобильным брендом, согласно последним ежегодным результатам Consumer Reports. Одной из причин его надежности является консервативный подход к модернизации, о чем свидетельствует обновленный Forester 2025 года. Компактный кроссовер SUV шестого поколения похож на своего предшественника и оснащен усовершенствованным 180-сильным 2,5-литровым оппозитным 4-цилиндровым двигателем. Шасси стало более жестким, а езда в целом тише, но улучшение в его системе помощи водителю и функциям удобства могут стать наиболее заметными изменениями для большинства покупателей.

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