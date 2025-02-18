Какие авто самые надежные: опубликован свежий рейтинг

Аналитики исследовали рынок автомобилей и определили самые надежные марки авто. Рейтинг был составлен на основе исследований, проведенных среди владельцев автомобилей 2022 года выпуска, которые имеют три года.

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В аналитической компании JD Power изучили отзывы автовладельцев, поделившихся опытом эксплуатации своих транспортных средств. Эксперты оценивали надежность моделей по количеству поломок на 100 автомобилей, используя специальный индикатор – PP100. Результаты показали, какие марки и модели показали наилучшую стабильность и долговечность.

Согласно данным, лидером среди самых надежных автомобилей 2025 года стал Lexus, с показателем 140 поломок на 100 единиц. Бренд занимает первое место благодаря высокому качеству и надежности своих моделей.

Второе место рейтинга занял Buick, с результатом 143 поломки на 100 автомобилей. Наряду с ним идут Mazda и Toyota, которые также продемонстрировали отличные результаты, имея показатели 161 и 162 поломки соответственно.

Среди производителей премиум-класса, попавших в первую десятку, также отмечаются Cadillac, Chevrolet и GMC, имеющие показатели на уровне 169 поломок. Их высокая надежность обеспечила место среди лидеров рейтинга. Porsche и BMW также продолжают занимать высокие позиции в списке с результатами 186 и 189 поломок на 100 автомобилей.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Lexus

Buick

Mazda

Toyota

Cadillac

Chevrolet

GMC

Porsche

BMW

MINI.

При этом следует отметить, что большинство мест в рейтинге заняли более дорогие автомобили, производители которых обеспечивают больший уровень надежности и безопасности. Средний показатель надежности для автомобильной промышленности составляет 202 поломки на 100 машин, что свидетельствует о высоких стандартах в индустрии.

Худшие результаты продемонстрировал Volkswagen, который с показателем 285 поломок на 100 автомобилей занял последнее место в рейтинге. Это означает, что на автомобилях этой марки есть больше проблем по сравнению с другими производителями. Такой результат свидетельствует о необходимости компании в улучшении качества и надежности своих моделей.

Несмотря на этот отрицательный результат, в целом рейтинг показал, что на рынке много брендов, которые не только предлагают стильные и комфортные автомобили, но и обеспечивают надежность, что важно для многих автовладельцев. Владельцы лидирующих брендов, таких как Lexus, Buick и Mazda, могут быть уверены в надежности своих транспортных средств на следующие годы.

Следовательно, для тех, кто ищет надежный автомобиль на долгосрочную перспективу, следует обратить внимание на топовые бренды этого рейтинга, отличившиеся своей стабильностью и низким уровнем поломок.

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