Какие авто стали самыми продаваемыми в мире в 2024 году: статистика

Первый квартал нового года – самое время подводить итоги года предыдущего. Так, например, аналитики уже точно подсчитали, какие модели авто были действительно популярны в 2024 году.

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Авторитетный портал Statista собрал данные о продажах новых машин и определил десятку самых популярных моделей. Для этого эксперты построили в таблицу количество автомобилей, которые приобрели по всему миру. И хотя большинство позиций в списке заняли машины с двигателями внутреннего сгорания, на первой строчке оказался электромобиль.

Наиболее продаваемым авто в 2024 году стала Tesla Model Y. Общие мировые продажи модели достигли 1,09 млн штук. При том, что всего в мире, по предварительным данным, в 2024 году было продано более 77 миллионов новых авто.

Вторая строчка с довольно небольшим отставанием досталась главному хиту японского автобренда Toyota, компактной модели Corolla. Ее продажи достигли 1,08 млн. единиц. Примечательно, что на третьей позиции очутилась еще одна модель того же производителя. "Бронзу" рейтинга завоевал компактный внедорожник Toyota RAV 4. Он тоже пересек отметку в один миллион продаж по всему миру – его результат 1,02 млн.

Toyota неизменно входит в самые дорогие автомобильные бренды в мировом автомобильном секторе. На июнь 2024 года она уступала только Tesla, обойдя других конкурентов, таких как Mercedes-Benz или Honda.

Большой пикап Ford F-Series вырвался в лидеры рейтинга благодаря своей популярности в Северной Америке. В общей сложности таких авто купили 0,9 млн штук. Замыкает пятерку еще один японец – компактный кроссовер Honda CR-V. На его долю пришлось 0,74 млн продаж.

В десятку самых популярных авто также вошли полноразмерный пикап Chevrolet Silverado (0,64 млн), компактный кроссовер Hyundai Tucson (0,61 млн), легковушка Toyota Camry (0.58 млн), китайский электрический внедорожник BYD Song (0,57 млн) и компактный внедорожник Volkswagen Tiguan (0,54 млн)

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