Какие авто резко падают в цене: глобальный рейтинг

Покупая автомобиль, водители обычно надеются совершить выгодное приобретение, что станет качественной инвестицией. Некоторые модели сохраняют высокую стоимость при перепродаже.

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Эксперты исследовали рынок и обнародовали рейтинг автомобилей, очень быстро теряющих ценность. Тем, кто ищет авто с долгосрочной стоимостью и возможностью продать его позже по разумной цене, лучше обойти стороной эти варианты.

Hyundai Genesis

Genesis – это двухдверное купе, являющееся частью роскошной линейки Hyundai, а по цене конкурирующее с Lexus и Acura. Но учтите, что за первый год Hyundai Genesis быстро обесценивается на 38% от своей розничной стоимости. Если вы решили покупать эту модель, сэкономить можно, приобретя ее на вторичном рынке.

Kia Cadenza

Cadenza является частью линейки псевдороскошных автомобилей Kia. Этот массивный седан не будет лучшей инвестицией, поскольку, подобно Genesis, он потеряет 38% своей стоимости в течение первого года.

Maserati Ghibli

Некоторые роскошные автомобили тоже сталкиваются с подобными проблемами с амортизацией. Ghibli, спортивный седан итальянского автопроизводителя Maserati, является роскошным автомобилем высшего класса. Однако у Ghibli есть значительный набор проблем, говорят эксперты. Высокая начальная цена и сомнительная надежность играют значительную роль в быстрой потере стоимости автомобиля. За пять лет Ghibli обесценится на 56,3%. Это связано с деталями низшего класса и проблемами с надежностью.

BMW 7 Series

Более новые модели оснащены впечатляющими технологиями и роскошной отделкой салона, но непомерные цены BMW и сильная конкуренция быстро снижают цены перепродажи, отмечают эксперты. Стоимость BMW 7 Series падает, поскольку автоконцерн продолжают выпускать автомобили, расширяющие границы современных технологий. За пять лет BMW 7 серии обесценится более чем на 50%.

Ford Expedition

Этот большой автомобиль является одним из самых популярных внедорожников Ford, однако его стоимость быстро обесценится в течение пяти лет.

"Возможно, Expedition – отличный автомобиль для большой семьи, но модель не столь потрясающая в том, чтобы сохранить свою ценность", – отметили в US News.

На рынке есть лучшие внедорожники, которые с годами позволят сэкономить гораздо больше. Средняя стоимость амортизации Ford Expedition составляет 50,7% за пятилетний период.

GMC Yukon

Еще один большой внедорожник, Yukon – надежный автомобиль, что однако имеет высокие расходы топлива. По данным Megazinos.com, Yukon будет амортизироваться за первый год на 33%. Авто быстро обесценится прежде всего из-за сомнительного расхода бензина.

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