Какая траектория разворота разрешена? Тест для водителей

Разворот – весьма опасный маневр на дороге, ведь ошибка при его выполнении может обойтись чрезвычайно дорого. Но насколько хорошо вы помните требования ПДД, регулирующие правила разворота?

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Проверьте себя с помощью теста, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами синий автомобиль, водитель которого планирует развернуться на перекрестке. Вариантов траектории для разворота у него два: А – по ближней дуге и Б – по дальней. Какая из этих траекторий ему разрешена? Выберите ответ, который, по вашему мнению, является правильным:

только траектория А; только траектория Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Первое, что стоит отметить при рассмотрении условий задачи, – это включенный левый указатель поворота. Здесь водитель все сделал правильно. Забывать о поворотниках во время движения нельзя.

Ну, а дальше будем искать на изображении то, что теоретически может помешать водителю совершить задуманный маневр. Разумеется, обратим внимание на дорожную разметку. Мы видим, что траектория Б проходит таким образом, что водитель пересекает сплошную линию на дороге. Но при этом с его стороны ей предшествует прерывистая линия. Правила предусматривают, что такую разметку разрешается пересекать исключительно с той стороны, где нанесена прерывистая линия.

Исключением здесь является возвращение на свою полосу после совершения обгона. А как насчет разворота – делается ли для него тоже исключение? Ведь при развороте наш водитель сначала будет двигаться в направлении прерывистая-сплошная, а для завершения маневра должен будет проехать назад в противоположном направлении сплошная-прерывистая.

Правила здесь однозначны: такой тип разметки разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной – лишь при завершении обгона или объезда препятствия. В нашей ситуации не происходит ни обгона, ни объезда. А значит, разворот по траектории Б в этой ситуации будет нарушением правил.

Теперь рассмотрим траекторию Б. Этот разворот происходит в пределах перекрестка, что разрешено правилами. Запрещенную линию разметки водитель не пересекает и никаких требований, никаких дорожных знаков не нарушает. Единственное, что может помешать водителю выполнить маневр таким образом, – это нехватка места: на такой небольшой площади может не хватить разворота колес. Но формально такая траектория все же не запрещена.

Таким образом, допустимой траекторией разворота для водителя здесь является А. Правильным вариантом ответа является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, в которой разворот выполняется на перекрестке со светофором и регулировщиком.

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