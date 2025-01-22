Какая траектория разрешена? Задания на знание ПДД

Дорожные знаки и разметка определяют разные ключевые характеристики движения на отдельных участках, включая разрешенную траекторию. Проверьте себя, насколько хорошо вы помните регулирующие ее пункты ПДД.

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Для этого хорошо пойдет тест, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". В ней нужно определить, какой из вариантов дальнейшего направления движения разрешен в заданной ситуации. Вопрос звучит так: по какой траектории разрешается проехать налево водителю желтого автомобиля?

Вариантов ответа для этой задаче четыре:

по траектории А; по траектории Б; обе траектории разрешаются; обе траектории запрещаются.

Итак, на картинке с условиями задачи мы видим автомобиль, водитель которого планирует на перекрестке повернуть налево. Траектория А в этом случае – это обычный поворот в левую сторону на пересечении дорог. А вот траектория Б – это разворот с последующим движением задним ходом до перекрестка, и только потом поворотом налево. Именно она может сбивать с толку при выполнении этой задачи, ведь понять логику такого варианта без знаний правил может быть непросто.

Однако, обратите внимание, что на изображенном участке стоит знак 5.29 "Место для разворота". И хотя этот знак не относится к запретительным, а является информационно-указательным, он все же имеет одно запретительное свойство – под ним нельзя повернуть налево. А значит, траектория А под таким знаком не будет возможной.

Траектория Б в таком случае является оригинальным ходом водителя, который планирует проехать влево и при этом не нарушить запрет знака. В самом деле, такой маневр под подобным знаком позволяет обойти указанное ограничение. Но в описанных в задаче условиях движение задним ходом будет проходить через перекресток. А этот маневр прямо запрещен пунктом 10:10 действующих ПДД.

Таким образом, какую бы из двух траекторий ни выбрал водитель, правила он все равно нарушит. А значит, правильный ответ тут номер 4 – обе траектории на этом участке запрещаются.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание ПДД, в которой нужно определить, как водитель должен правильно повернуть налево.

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