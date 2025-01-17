Как правильно повернуть налево? Задания на знание ПДД

Разворот – это маневр, во время которого транспортное средство изменяет направление движения на противоположное. Для безопасного выполнения этого маневра необходимо соблюдать определенные правила, установленные ПДД.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, как правильно повернуть налево в указанной ситуации.

Как правильно повернуть налево?

По траектории А; По траектории Б; Обе траектории разрешены; Обе траектории запрещены.

Объяснение

К перекрестку подъехал красный автомобиль. Водитель намерен повернуть налево и для этого он заранее включил соответствующий указатель.

Водитель двигается по дороге, имеющей полосу, на которой направление движения может изменяться на противоположное, то есть реверсивное. Об этом свидетельствует и реверсивный светофор и соответствующая дорожная разметка.

Траектория Б – это поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения, в то время как поворот А – это просто поворот с правой полосы, которую водитель сейчас занимает.

Пункт 10.4 ПДД устанавливает, что перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот езду на перекресток.

Но в этой ситуации водитель уже находится в соответствующем положении, ведь реверсивный светофор выключен. Будь он включен и позволял бы водителю движение по реверсивной полосе, тогда именно эта полоса была бы для него крайней левой и именно с нее нужно было бы выполнять поворот налево или разворот, как это изображено траекторией Б.

Поскольку реверсивный светофор выключен, выезжать на реверсивную полосу запрещается.

Правильный ответ

Правильный ответ 1. Разрешена только траектория А.

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