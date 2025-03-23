Какая траектория поворота разрешена? Хитрая задача по ПДД

Правильное изменение направления движения на дороге – это залог безопасности. Поэтому действующие ПДД так строго и детально регламентируют правила совершения поворота.

Видео дня

Но сможете ли вы повернуть на городской улице так, чтобы ничего не нарушить? Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами".

Вам нужно дать ответ, по какой траектории сможет двигаться дальше синий автомобиль в заданных условиями задачи обстоятельствах. Варианты ответа здесь таковы?

только траектория А; только траектория Б; траектории А и Б; только траектория В; траектории В и Б; траектории А и В.

Итак, на изображении мы видим регулируемый перекресток, к которому подъехал синий легковой автомобиль, водитель которого световыми указателями указывает, что планирует повернуть направо. Первое, на что стоит обратить внимание, это на знаки 5.13 "дорога с реверсивным движением" и 5.15 "выезд на дорогу с реверсивным движением". Это означает, что движение по дороге, на которую обращает водитель, может изменяться на противоположное в одной или нескольких полосах. Также на это указывает дорожная разметка на этом участке.

Конечно, здесь установлен и реверсивный светофор. Пока он позволяет водителю использовать для движения реверсивную полосу. Однако означает ли это, что он может повернуть и по траектории А, и по траектории Б?

Пункт 10.5 действующих ПДД указывает, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Следовательно, согласно ему, водитель должен повернуть по траектории А.

Более того, пункт 11.12 ПДД предусматривает, что водитель, совершающий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение, и если это не противоречит пунктам 11.2, 11.5 и 11.6 этих правил. Это объясняется, скорее всего, тем, что поворачивая водитель не видит и не знает наверняка, разрешено ли ему движение по реверсивной полосе. Именно поэтому ему сначала нужно повернуть в крайнюю правую полосу, и только проехав реверсивный светофор, перестраиваться в реверсивную. Конечно, если сигнал светофора это позволяет.

Следовательно, выходит, что поворот по траектории В будет означать для водителя выезд на встречную полосу. Движение по полосе Б ему позволяет реверсивный светофор, но, согласно ПДД, сам поворот он должен совершать из крайнего правого положения.

То есть единственным вариантом для выполнения поворота в данном случае является траектория А. Правильный вариант ответа – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно определить, может ли бензовоз выполнить запланированный маневр.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.