Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Для безопасного движения в городском потоке каждый водитель должен четко понимать, какую полосу ему следует занять перед проездом или поворотом. Однако на практике многие автомобилисты пренебрегают этими базовыми нормами, создавая аварийные ситуации на дороге.

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Канал "По правилам" предложил интересный тест, моделирующий типичную ошибку сразу двух участников дорожного движения. Эта задача — отличная возможность освежить в памяти важные положения законодательства и проверить собственную бдительность.

Задание по ПДД

В предложенной дорожной ситуации смоделировано движение на участке дороги, где находятся два легковых автомобиля – красный и желтый. Водитель красного автомобиля намерен совершить поворот налево, тогда как водитель желтого транспортного средства планирует продолжить движение в прямом направлении.

Участникам предлагается выяснить: водитель какого транспортного средства нарушит правила в показанной ситуации?

Варианты ответов

Для решения этой задачи водителям предложено четыре варианта ответа:

Только водитель желтого автомобиля. Только водитель красного. Оба не нарушат ПДД. Оба водителя нарушат правила.

Разбор дорожной ситуации

Подробный анализ действий каждого участника движения позволяет выявить ошибки обоих водителей. Водитель красного автомобиля планирует повернуть налево, однако совершает этот маневр из правого ряда. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом в любую сторону или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части (кроме случаев выезда на кольцевой перекресток). Таким образом, этот водитель однозначно нарушает правила.

С другой стороны, водитель желтого автомобиля просто едет прямо, но делает это по левой полосе, хотя правая совершенно свободна. На дорогах, имеющих две или более полосы движения в одном направлении, пункт 11.2 ПДД обязывает водителей держаться ближе к правому краю. Переход в левую полосу разрешен только для обгона, объезда препятствий или перед выполнением собственного поворота или разворота. Поскольку правая полоса пуста, водитель желтого автомобиля также становится нарушителем.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая все перечисленные факторы и требования законодательства, в данной дорожной ситуации ошибаются оба водителя. Правильным вариантом ответа является номер 4 – оба водителя нарушат правила.

OBOZ.UA предлагает ещё один интересный тест по ПДД, чтобы проверить свои знания о поворотах.

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