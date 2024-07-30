Какая очередность проезда авто на перекрестке: задание на знание ПДД

Перекрестки – зоны особой опасности на дорогах. Всем участникам дорожного движения следует быть особенно осмотрительными и соблюдать правила дорожного движения.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить очередность проезда на перекрестке.

Какая очередность проезда на перекрестке?

Черный автомобиль, зеленый, красный; Красный автомобиль, черный, зеленый; Черный автомобиль, красный, зеленый.

Объяснение

Согласно пункту 16.11 ПДД, если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители двигающихся по ней транспортных средств должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Также следует обратить внимание на знак 2.3 "Главная дорога" с табличкой 7.8. "Направление главной дороги"

На главной дороге находятся черный и красный автомобили, и они при этом руководствуются правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Черный автомобиль имеет "помеху справа", поэтому красный проедет перекресток первым, черный соответственно вторым, и последним проедет зеленый автомобиль, поскольку находится на второстепенной дороге.

Правильный ответ

Итак, правильный ответ 2 – красное авто проедет первым, после него – черное и дальше следует начинать движение водителю зеленого авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание ПДД, что покажет, насколько вы внимательны на дороге.

Также OBOZ.UA предлагал испытать себя задачей на знание правил поворота на перекрестке.

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