Кто из велосипедистов нарушает ПДД? Задание для внимательных

Велосипедисты – такие же участники дорожного движения, а значит, они тоже должны неукоснительно соблюдать требования ПДД. Но хорошо ли вы помните, как именно должны передвигаться водители велосипедов по улицам и автодорогам?

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Тест на знание соответствующих правил опубликовал Telegram-канал "За правилами!". Он предложил задачу, в которой нужно ответить, кто из велосипедистов в заданных условиях нарушает.

Итак, внимательно рассмотрите изображение. На нем мы видим троих велосипедистов. Обратите внимание, что все в шлемах. Действующие ПДД не обязывают к их ношению, однако они хорошо защищают от ударов при падении, поэтому надевать такую защиту – это всегда мудрое решение.

Велосипедист при этом А двигается по тротуару, велосипедист Б – у внешнего края проезжей части, а велосипедист В избрал пешеходную дорожку. Вам нужно дать ответ, какие из них нарушают требования ПДД. Вот варианты ответов:

велосипедисты А и В; только велосипедист Б; велосипедисты Б и В; только велосипедист В; только велосипедист А; все велосипедисты нарушают правила.

Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, следует обратиться к пункту 6.6 действующих ПДД. Согласно подпункту в), велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых). Следовательно, велосипедисты А и В точно нарушают правила.

Однако, если внимательнее присмотреться к велосипедисту Б, избравшему для себя проезжую часть, то можно заметить, что он двигается во встречной полосе. А это значит, что он тоже не соблюдает требования Правил.

Таким образом, правильным ответом на эту задачу является шестой вариант. В этой ситуации нарушают все трое водителей велосипедов.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на очередность проезда перекрестка с участием велосипедиста.

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