Кто из велосипедистов нарушает ПДД? Задание для внимательных
Велосипедисты – такие же участники дорожного движения, а значит, они тоже должны неукоснительно соблюдать требования ПДД. Но хорошо ли вы помните, как именно должны передвигаться водители велосипедов по улицам и автодорогам?
Тест на знание соответствующих правил опубликовал Telegram-канал "За правилами!". Он предложил задачу, в которой нужно ответить, кто из велосипедистов в заданных условиях нарушает.
Итак, внимательно рассмотрите изображение. На нем мы видим троих велосипедистов. Обратите внимание, что все в шлемах. Действующие ПДД не обязывают к их ношению, однако они хорошо защищают от ударов при падении, поэтому надевать такую защиту – это всегда мудрое решение.
Велосипедист при этом А двигается по тротуару, велосипедист Б – у внешнего края проезжей части, а велосипедист В избрал пешеходную дорожку. Вам нужно дать ответ, какие из них нарушают требования ПДД. Вот варианты ответов:
- велосипедисты А и В;
- только велосипедист Б;
- велосипедисты Б и В;
- только велосипедист В;
- только велосипедист А;
- все велосипедисты нарушают правила.
Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, следует обратиться к пункту 6.6 действующих ПДД. Согласно подпункту в), велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых). Следовательно, велосипедисты А и В точно нарушают правила.
Однако, если внимательнее присмотреться к велосипедисту Б, избравшему для себя проезжую часть, то можно заметить, что он двигается во встречной полосе. А это значит, что он тоже не соблюдает требования Правил.
Таким образом, правильным ответом на эту задачу является шестой вариант. В этой ситуации нарушают все трое водителей велосипедов.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на очередность проезда перекрестка с участием велосипедиста.
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