Как Tiguan, но круче: новый кроссовер на базе VW показали в сети

Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года на базе недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan показали с крутым дизайном. Интересно, что ранее эту модель рассекретили официально, но с другой внешностью.

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Модель Cupra Terramar представляет собой более стильный и "спортивный" вариант VW Tiguan. На канале Digimods DESIGN показали, как мог бы выглядеть этот автомобиль в 2025 году после рестайлинга.

Но, фактически, Cupra Terramar был представлен совсем недавно как новая модель испанского бренда на базе VW Tiguan 3 поколения. В целом дизайн выполнили в стиле других моделей Cupra с эффектной светотехникой и резкими линиями. Хотя заметно, что это Volkswagen в "спортивном костюме".

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые (150 л.с.) и 2-литровые (204 и 265 л.с.) рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 204 и 272 сил.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд.

OBOZ.UA ранее показывал недорогой кроссовер Skoda с новым дизайном.