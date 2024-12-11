Новый Nissan Leaf 2026 показали до премьеры. Фото

Недорогой электрокар Nissan Leaf 3 поколения приближается к премьере. Машину 2026 модельного года показали на фото в ходе дорожных испытаний.

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Новый Nissan Leaf 2026 превратился в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также стал кроссовер Ariya, который поделится своей платформой. Carscoops показал новику на дороге.

Долгожданная машина станет привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании также работают над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода – вплоть до 450 км.

Производство нового Nissan Leaf наладят на заводе компании в британском Сандерленде. Там же будут собирать и следующие Nissan Qashqai и Juke, которые также получат электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Leaf 3 поколения уже увидели североамериканские дилеры на внутренней закрытой презентации. Это верный признак дебюта модели, который запланирован на 2025 год.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новую модель Tesla с низкой ценой.