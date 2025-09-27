Как проехать круговой перекресток: задание по ПДД

Из всех типов перекрестков круговой можно назвать наиболее сложным, особенно для водителей-новичков. Независимо от вашего стажа за рулем, проверьте, хорошо ли вы знаете положения ПДД, которые регулируют движение на круговых перекрестках.

Видео дня

Для этого воспользуйтесь тестом, который предложил YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с заданием мы видим кольцо, по которому движутся синее и красное авто и на которое хочет заехать желтая машина. Ваша задача – определить правильный порядок проезда этого перекрестка. И вот варианты ответа, среди которых надо выбрать правильный:

синий автомобиль, красный, желтый; красный, желтый, синий; желтый, синий, красный; синий, желтый, красный; красный, синий, желтый; желтый, красный, синий.

Сначала убедимся, что в этой задаче мы имеем дело именно с круговым перекрестком. На это нам указывает знак 4.10. Правилом, регулирующим въезд на такой тип перекрестка, является пункт 16.12 действующих ПДД. Согласно ему, въезжая на круговой перекресток водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Это означает, что водитель желтого авто здесь точно проедет последним.

Теперь определим очередность проезда для синего и красного авто. Водитель синего едет прямо, а вот водитель красного планирует сменить полосу и выехать на ту, где уже находится его визави. В такой ситуации они должны руководствоваться пунктом 10.3 ПДД, согласно которому, водитель, который перестраивается, должен уступить дорогу.

Итак, в этой ситуаций первым проедет водитель синей машины, ведь он движется прямо и не меняет полосу движения. Далее за ним проедет красная машина, водитель которой находится на кольце, но хочет изменить полосу движения. А третьим проедет желтое авто, которое только заезжает на круговой перекресток. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить скорость, с которой может двигаться в заданных условиях водитель.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.