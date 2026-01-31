Как правильно развернуться? Задание для водителей

Разворот на дороге – довольно опасный маневр. А значит выполнять его нужно в максимальном соответствии с требованиями ПДД, которые созданы для того, чтобы предотвращатть любые аварийные ситуации.

Видео дня

Но сможете ли вы правильно выбрать место для разворота и ничего не нарушить? Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно проанализировать ситуацию, в которой оказался водитель синего авто и выбрать траекторию, по которой он может выполнить разворот, в соответствии с правилами. Траекторий в этой задаче предложено три, а вариантов ответа – шесть:

только по траектории А; по траекториям А и Б; по траекториям Б и В; по траекториям А и В; все траектории разрешены; все траектории запрещены.

Как мы видим из условий задачи, синий автомобиль подъехал к перекрестку и намерен выполнить разворот. И для этого ему предлагаются три траектории: А – ближайшая, Б – средняя и В – самая дальняя.

Конечно, разворот, как опасный маневр, можно выполнять на дороге далеко не везде. Перечень мест, где разворачиваться запрещено, содержится в пункте 10.7 действующих ПДД:

а) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в тоннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.

Имея в виду этот перечень, давайте проанализируем каждую из предложенных траекторий. Траектория А пролегает через перекресток – такого пункта в упомянутом правиле нет. Траектория Б – это разворот на пешеходном переходе, что правилом прямо запрещается. А траектория В пролегает через место остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1. Такого пункта в перечне запрещенных для разворота мест тоже нет.

Итак, правила запрещают водителю синего авто разворачиваться только по траектории Б, а варианты А и В ему разрешаются. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо определить – может ли водитель выполнить запланированный разворот с учетом знаков и погодных условий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.