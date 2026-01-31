Как правильно развернуться? Задание для водителей
Разворот на дороге – довольно опасный маневр. А значит выполнять его нужно в максимальном соответствии с требованиями ПДД, которые созданы для того, чтобы предотвращатть любые аварийные ситуации.
Но сможете ли вы правильно выбрать место для разворота и ничего не нарушить? Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно проанализировать ситуацию, в которой оказался водитель синего авто и выбрать траекторию, по которой он может выполнить разворот, в соответствии с правилами. Траекторий в этой задаче предложено три, а вариантов ответа – шесть:
- только по траектории А;
- по траекториям А и Б;
- по траекториям Б и В;
- по траекториям А и В;
- все траектории разрешены;
- все траектории запрещены.
Как мы видим из условий задачи, синий автомобиль подъехал к перекрестку и намерен выполнить разворот. И для этого ему предлагаются три траектории: А – ближайшая, Б – средняя и В – самая дальняя.
Конечно, разворот, как опасный маневр, можно выполнять на дороге далеко не везде. Перечень мест, где разворачиваться запрещено, содержится в пункте 10.7 действующих ПДД:
а) на железнодорожных переездах;
б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
в) в тоннелях;
г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.
Имея в виду этот перечень, давайте проанализируем каждую из предложенных траекторий. Траектория А пролегает через перекресток – такого пункта в упомянутом правиле нет. Траектория Б – это разворот на пешеходном переходе, что правилом прямо запрещается. А траектория В пролегает через место остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1. Такого пункта в перечне запрещенных для разворота мест тоже нет.
Итак, правила запрещают водителю синего авто разворачиваться только по траектории Б, а варианты А и В ему разрешаются. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.
