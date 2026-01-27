Разрешено ли водителю проехать? Задание по ПДД

Зимние условия, когда дорога может быть особенно скользкой, заставляют даже требования ПДД соблюдать особым образом. А знаете ли вы, в каких случаях могут применяться такие исключения из Правил?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно ответить на вопрос, который кажется довольно простым – разрешается ли водителю проехать в указанном на картинке с заданием направлении? В этой ситуации речь идет о повороте направо. Варианты ответа здесь следующие:

разрешается; разрешается, только если он там живет; разрешается, только если он там работает; ответы 2 и 3; запрещается.

Само собой, чтобы дать ответ на этот вопрос, нам понадобятся дорожные знаки, установленные на изображенном участке. Самым высоким из всех является всем хорошо известный знак 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает проезжать в указанном направлении, но для него в действующих ПДД предусмотрено несколько исключений. Проехать под него разрешается водителям, проживающим в этой зоне или обслуживающим предприятия или граждан в этой зоне.

Впрочем, рядом с этим знаком мы также видим две таблички. Та, что расположена снизу, это 7.12 "Гололедица". Эта табличка означает, что знак, с которым она применяется, действует только в зимний период, когда дорога может быть скользкой. А вот верхняя табличка называется 7.5.1 "Вид транспортного средства". И она распространяет действие знака, с которым применяются, на грузовые автомобили с максимально разрешенной массой более 3,5 т.

Итак, вместе все три знака говорят участникам дорожного движения, что на этом участке движение запрещается грузовикам в гололедицу. А поскольку водитель из условий задачи управляет отнюдь не грузовым автомобилем, его этот запрет не касается. Хотя ему и стоит принять во внимание, что этот участок в условиях гололедицы может быть довольно опасным, и проявить дополнительную осторожность при выполнении поворота.

Тем не менее, повернуть направо на этом перекрестке водитель легковушки может – правила и знаки ему это позволяют. Правильным является первый вариант ответа.

